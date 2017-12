Noi experiențe memorabile în Parcul Tăbăcărie!

10:50:29 / 10 Aprilie 2017

Munceste pentru tine !

Anuntul este valabil in toata tara. Cu noi nu v-a trebui sa muncesti toata viata. Activitate ce poate fii practicata full-time dar si part-time acasa de la calculator. Orice decizie vei lua, in timpul liber continua sa muncesti pentru visul tau, nu al patronului. Solicitati detalii prin mesajul COLABORARE la adresa de email de mai jos . Va trimit prin email un document cu detaliile complete acestei oferte. Veti avea parte de training in domeniu, cursuri in dezvoltare personala si educatie financiara. Acest proiect este unic in Romania si are o tinta foarte indrazneata. Trimiteti email aici >> crystyany1@hotmail.es