Noi ghiduri terapeutice pentru hepatita cronică B

Specialişti ai Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului (ARSF) au anunţat că Ministerul Sănătăţii a aprobat noile ghiduri de tratament pentru hepatita cronică B şi includerea pe lista medicamentelor gratuite a unui nou produs care oferă pacienţilor români o potenţială şansă de a urma, fără bani, cele mai noi terapii antivirale orale. Unul dintre tipurile de hepatită cronică potenţial severe şi agresive este cel determinat de virusul hepatitei B, considerat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) al doilea agent cu potenţial oncogen după tutun. Prof.univ.dr. Mihai Voiculescu, preşedintele ARSF a declarat că progresele medicinei de azi în materie de tratament înseamnă terapii antivirale care reduc viremia pînă la niveluri nedetectabile şi reduc semnificativ riscul de apariţie a cirozei hepatice sau cancerului hepatic. Noul ghid de diagnostic şi tratament a introdus pentru prima dată în România Entecavirul şi defineşte mai bine categoriile de bolnavi care necesită tratament. OMS estimează că 25% dintre pacienţii infectaţi cronic cu virusul hepatitei B vor dezvolta cancer hepatic. “Hepatita cronică B netratată conduce într-un ritm de trei-patru ori mai rapid decît hepatita cronică C la ciroză hepatică şi cancer hepatic. Rata de cronicizare şi apariţia cirozei hepatice este de 6 - 8% pe an, iar a cancerului hepatic este de 2 - 3% pe an. Aceste complicaţii au un impact biologic şi costuri sociale remarcabile, astfel încît este mai ieftin să tratăm cu antivirale eficiente stadiile incipiente ale infecţiei”, este de părere prof.dr. Voiculescu.