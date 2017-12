Noi reacții după scandalul de la finalul meciului HCDS - Dinamo

07:08:29 / 29 Aprilie 2017

Comunicate

In buna traditie romaneasca toate comunicatele emise de cei in cauza sunt evazive,ocolesc adevarul,pline de justificari astfel ca persoanele cu musca pe caciula sa nu pateasca nimic. Si peste o saptamana sau un an cand vor fi aceleasi nedorite evenimente comunicatele se vor repeta la indigou! Spre ex nu am aflat inca daca este voie sau este normal ca firma de paza(de ordine!!!) sa foloseasca intr-un spatiu inchis unde erau si copii si femei sprayuri lacrimogene de cine stie ce grad de pericol pentru oameni. Nu am aflat nici daca jandarmeria a aprobat sa fie folosite aceste sprayuri. Intr-o postare am vazut cum un tanar in civil(!!!) folosea spray inspre galeria oaspete(s-a aflat cine este si daca a fost cumva sanctionat?) Oprirea meciului minute bune prin trimiterea echipelor la vestiare n-a fost doar pentru calmarea spiritelor ci in primul rand pentru trecerea efectelor acelor gaze. Asa ca aceste comunicate pline de BLA BLA BLA nu folosesc la nimic. Ramanem totusi ceva : atitudinea activa a pensionarei ELENA FRANCU,o adevarata doamna a sportului constantean si nu numai care cu mult curaj si personalitate s-a aflat in mijlocul evenimentelor fiind,singura,mai utila in aplanarea conflictului decat toata firma de paza cu veste sau fara,cu sprayuri sau fara,cu pumni sau fara. Felicitari si jucatorilor nostri care uitand de meci au sarit sa extraga din zona inflamata cat mai multi copii.