Momente de panică şi gaze lacrimogene în Sala Sporturilor

07:16:14 / 27 Aprilie 2017

Manipulare

Ca si in cazul lui Ilie Nastase suntem un popor foarte-foarte usor de manipulat. Pentru a fi pe aceiasi linie cu presa britanica,subiectiva,si cu deciziile ITF(cu sediul la Londra si cu membri britanici) aproape toti marii ziaristi si formatori de opinie,sau de manipulare,nu s-au intrebat ce l-a provocat pe Nastase. Si nu pot sa ma intreb cum oare un jucator sau o persoana eliminata de pe teren trebuie sa fie scoasa chiar din arena,mai lipsea sa-l duca pe Nastase la gara si suit in tren!!! Referitor la incidentele,grave,de aseara pot spune ca organizatorii fie au gresit,fie nu au experienta. Galeria lui Dinamo,una foarte vocala,foarte unita,foarte razboinica dar cea mai inteligenta din Romania trebuia sa fie izolata de restul spectatorilor de un spatiu liber,de protectie asa cum si galeria constanteana a fost ultraizolata in Sala Dinamo! Nu cred ca vecinii lor la 2-3 scaune au fost,la un meci atat de important si cu o fluctuatie stransa a scorului usa de biserica,sigur fiind provocari sau persiflari reciproce. Iar parintii care au venit cu copii la meci,frumos gest si de apreciat,nu trebuiau sa se aseze in zona galeriei oaspete. Probabil ca finalul meciului n-ar fi dus la amplificarea incidentelor daca una sau mai multe persoane n-ar fi dat cu gaze lacrimogene creindu-se un haos total,panica si fuga dezordonata a celor din sala. ACESTIA CARE AU DAT CU GAZE SUNT ADEVARATII VINOVATI DE AMPLOAREA CELOR INTAMPLATE. Si cum cea mai usoara scuza este de a da vina doar pe galeria oaspetilor,normala pe durata a doua ore,ramane sa nu vedem gravele deficiente organizatorice,nepregatirea stuarzilor si usurinta cu care jandarmii recurg la represalii violente peste masura si care nu raspund in fata nimanui. A da vina pe cineva fara sa previi este o atitudine grava si o crasa incmpetenta. Si uite asa,prin manipulare,se va vorbi si scrie despre "descreieratii" dinamovisti fata de un public cald si prietenos iar cei(sau cel) cu gazele lacrimogene(intr-un spatiu inchis!!!) vor scapa si neblamati,si neanchetati. Cat despre fuga oaspetilor in zona sotiilor si copiilor(!!!) unde erau sa fuga dle Misu cand o evacuare a salii construita in anii 50 in cazuri extreme nu este posibila(atentie avizelor ISU). Inchei intrebandu-ma cum astfel de incidente grave se intampla la Constanta si numai cu Dinamo? Nu trebuia sa fim prevazatori?