Nominalizările la British Independent Film Awards 2012

Judi Dench, Maggie Smith, Vanessa Redgrave şi Terence Stamp se numără printre actorii veterani care au fost nominalizaţi, în acest an, la British Independent Film Awards (BIFA). Terence Stamp, în vârstă de 74 de ani şi Vanessa Redgrave, de 75 de ani, au fost nominalizaţi pentru rolurile din filmul ”Song for Marion”, în care interpretează doi membri dintr-un cor de amatori. Judi Dench, în vârstă de 77 de ani, este nominalizată pentru rolul din ”The Best Exotic Marigold Hotel”, ca şi colega ei din distribuţia acestui film, Maggie Smith, în vârstă tot de 77 de ani.

Meryl Streep se numără şi ea printre actriţele nominalizate în acest an, pentru rolul din ”The Iron Lady”, care i-a adus deja premiul Oscar. Filmul ”Broken”, în care joacă Tim Roth şi Cillian Murphy, a primit cele mai multe nominalizări, nouă, în opt categorii, la această gală care va avea loc pe 9 decembrie. Comedia noir ”Sightseers” a primit şapte nominalizări, ca şi filmul horror ”Berberian Sound Studio”. Rapperul Plan B, al cărui nume real este Ben Drew, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun regizor debutant, pentru drama urbană ”Ill Manors”. La categoria Cel mai bun film internaţional independent, pelicula ”Amour”, premiată cu Palme d\'Or la Cannes, în acest an, va concura cu ”Beasts of the Southern Wild”, un film despre care se spune că are mari şanse la Oscarul din 2013.

În 2011, cel mai bun film independent britanic a fost desemnat lungmetrajul ”Tyrannosaur”. Gala British Independent Film Awards 2012, care premiază filmele realizate în afara marilor studiouri cinematografice din Marea Britanie, va fi prezentată de actorul James Nesbitt.