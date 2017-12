Noutăţi cinematografice

Cariera de actor a lui Gerard Butler pare să fi revenit pe făgaşul normal, după pauza impusă de internarea într-o clinică de reabilitare, iar starul scoţian va juca în locul lui Eric Bana în thriller-ul ”Brilliant”. Gerard Butler a început anul 2012 luptându-se cu dependenţa de nişte medicamente calmante, însă recent s-a externat dintr-o clinică de reabilitare şi este nerăbdător să revină pe platourile de filmare. Noul proiect cinematografic îl aduce din nou alături de regizorul Robert Luketic, cu care a colaborat şi la filmul ”Ugly Truth”. Filmările la ”Brilliant” vor începe în Massachusetts, în luna mai.

Actriţa australiană Nicole Kidman va juca alături de Colin Firth în filmul ”The Railway Man”, o dramă inspirată de cartea unui soldat care a fost capturat de japonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi pus să muncească la ”calea ferată a morţii”, dintre Thailanda şi Birmania. Nicole Kidman o va înlocui în rolul soţiei personajului interpretat de Colin Firth pe colega sa britanică Rachel Weisz, care a fost nevoită să se retragă din acest proiect cinematografic, din cauza unor scene suplimentare pe care trebuie să le filmeze pentru următorul film din seria ”The Bourne Legacy” şi pentru lungmetrajul ”Oz: The Great and Powerful”. Filmul va fi regizat de Jonathan Teplitzky iar Frank Cottrell Bryce şi Andy Paterson vor scrie scenariul. Filmările vor debuta în luna aprilie, în Scoţia şi vor continua apoi în Australia.

Actriţa americană Scarlett Johansson va juca într-un lungmetraj având ca subiect cariera legendarului regizor Alfred Hitchcock, cu accent pe realizarea antologicului horror ”Psycho” şi pe dificultăţile depăşite pentru finalizarea acestui film. Scarlett Johansson o va interpreta pe actriţa Janet Leigh, protagonista din ”Psycho”, rămasă în istorie pentru scena în care personajul său este ucis în baie. Actorul Anthony Perkins, care a jucat rolul criminalului în celebra peliculă, va fi interpretat de britanicul James D\'Arcy. Anthony Hopkins şi Helen Mirren au fost confirmaţi încă din noiembrie 2011 pentru rolurile regizorului Alfred Hitchcock şi al soţiei acestuia. Filmul cu caracter biografic va fi intitulat ”Alfred Hitchcock and the Making of Psycho”. Lansat în anul 1960, ”Psycho” este considerat unul dintre cele mai valoroase filme horror-thriller din istoria cinematografiei.

Cântăreaţa americană Lady Gaga şi-ar putea face debutul pe marele ecran cu un rol în seria ”Men in Black”. Actorul american Will Smith ar fi lăsat să îi scape, cu ocazia unui turneu promoţional la Rio de Janeiro, informaţia potrivit căreia Lady Gaga urmează să joace în acest film. ”Câteva celebrităţi vor avea apariţii speciale în film, dar nu pot să vă spun cine sunt ele. Trebuie să fie o surpriză faptul că Lady Gaga va juca în film”, a declarat Will Smith. Vor mai juca, printre alţii, Tommy Lee Jones, Josh Brolin şi Emma Thompson. Will Smith şi Tommy Lee Jones vor interpreta din nou rolurile agentului Jay şi agentului Kay, iar actorul Josh Brolin a anunţat recent că s-a alăturat distribuţiei acestui film, urmând să interpreteze o versiune mai tânără a personajului jucat de Tommy Lee Jones. Filmul ”Men in Black 3” va fi regizat de Barry Sonnenfeld, pe baza unui scenariu scris de David Keop, şi va fi lansat de studiourile Sony Pictures pe 25 mai. Primele două filme din serie au avut încasări totale de 1,03 miliarde de dolari pe plan mondial.

Cântăreţei Rihanna i s-a propus să o interpreteze pe Whitney Houston într-un film biografic. Ea nu este însă singura vizată pentru acest rol, pe lista scurtă a actriţelor selectate se mai găsesc Jordin Sparks, Jennifer Hudson şi Vivica A. Fox. Cu toate că Rihanna este preferată pentru acest rol, răspunsul ei este unul incert, deoarece a refuzat recent să o înlocuiască pe Whitney Houston în remake-ul ”The Bodyguard”. În schimb, Jennifer Hudson a declarat că la acest rol a visat întotdeauna: ”Este partitura la care am visat întotdeauna. Mi-ar face mare plăcere să o pot interpreta pe Whitney. Cred că personalităţile noastre se aseamănă. Nimeni n-ar putea-o interpreta ca mine”. Proiectul despre viaţa legendarei cântăreţe a fost în planul lui Clive Davis, un prieten al vedetei şi director al casei de producţie ce se ocupa de muzica sa, încă dinaintea morţii acesteia. Producătorii aşteaptă ca scenariul filmului să fie gata pentru a putea da drumul filmărilor.