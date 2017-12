Nu ai școală? Te faci parlamentar!

O vorbă din popor spune „cine are carte are parte“. Nu se aplică și în cazul multor politicieni români, care au parte, chiar dacă nu au carte. Iar dacă au carte, ori au învățat prin metoda „copy and paste“, ori au făcut școala precum Făt-Frumos, adică au învățat într-un an cât alți în 20. Mulți și-au definitivat studiile abia după ce au intrat în politică şi spun că au absolvit facultatea doar pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele. Sunt însă şi aleşi pentru care ultima diplomă e cea de Bacalaureat. Potrivit digi24.ro, senatorul Ionel Agrigoroaiei a abandonat şcoala la 15 ani și s-a apucat de afaceri. „Liceul l-am început de trei ori şi l-am abandonat de trei ori şi l-am terminat, probabil, cred că la treizeci, treizeci şi doi de ani”, a spus acesta. La rândul său, deputatul Octavian Petric s-a decis, la douăzeci de ani după terminarea liceului, să obţină şi diploma universitară. A absolvit, la privat, o facultate de drept. Acum activează în Comisia pentru buget, finanţe, bănci. Pe de altă parte, deputatul Mihăiţă Calimente a făcut în cinci ani facultatea de drept, la fără frecvenţă, după ce a ajuns parlamentar. A absolvit facultatea la cincizeci de ani, după ce în tinereţe a fost profesor de educaţie fizică. Cel mai „tare“ în listă este deputatul Costică Canacheu de la PNL, membru al Comisiei de Apărare, care are în CV trecut doar liceul, fiind deputat de patru legislaturi.