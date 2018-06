O constănţeancă a scris o pagină de aur din istoria sportului românesc

Mult aşteptatul succes al Simonei Halep într-un turneu de Grand Slam a venit la Paris, victoria din finala cu americanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1, obţinută sâmbătă, fiind una absolut meritată, la capătul unui meci în care tenismena constănţeană a revenit de la 3-6 şi 0-2. Simona le-a mulţumit celor care au încurajat-o şi a recunoscut că lacrimile după înfrângerea de anul trecut, din finala cu Ostapenko, nu au oprit-o din cursa spre primul triumf din carieră într-un turneu de Grand Slam.

„Anul trecut am plâns toată noaptea, dar nu m-am oprit din a crede. Nu m-am gândit că meciul s-a terminat până nu s-a terminat. Când am condus cu cinci la zero mi-am spus că trebuie să joc pentru fiecare minge. În ultimul game nu mai puteam respira, dar ştiam că trebuie să alerg, să alerg şi să alerg şi asta a fost. Vreau să vă mulţumesc tuturor. A fost minunat. În ultimul game am simţit că nu mai pot respira. Am făcut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de când am început să joc tenis. Sunt foarte fericită că s-a întâmplat la Roland Garros. Parisul e un oraş special pentru mine. E un moment emoţionant să ţin acest discurs din postura de câştigătoare. Mi-am dorit ca acest titlu să vină aici, în Franţa. Mulţumesc lui Darren, tuturor. Am simţit sprijinul vostru pe parcursul acestor două săptămâni. Sper ca, pe viitor, să mai joc măcar o finală aici. Mulţumesc tuturor, ne vedem la anul”, a declarat Halep după uriaşa victorie de la Paris.

Cupa „Suzanne Lenglen” a fost îmbrăţişată cu dragoste de Simona, care a visat să poate atinge măcar o dată trofeul în cariera sa: „Trofeul este greu, este frumos. L-am îmbrăţişat de numeroase ori pentru a fi sigură că rămâne în inima mea pentru totdeauna. Când îl vedeam în fotografii, visam să-l am şi să-l pot atinge într-o zi. E un moment special, acum e al meu. Am spus mereu că a fi numărul unu fără un titlu de Grand Slam nu este cu adevărat un număr unu sută la sută. De la 14 ani visez un titlu de Grand Slam. Mă bucur chiar dacă nu am câştigat la Melbourne. Am câştigat aici, în 2008 (n.r. - la junioare), şi era visul meu să câştig prima dată aici”.