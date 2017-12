O stradă din Constanța ar putea purta numele lui Gheorghe Dumitrașcu

07:43:38 / 19 Ianuarie 2017

Mai 1990

In luna mai 1990,sapand in gradina,auzeam la Radio Constanta pe dl profesor care,orator exceptional,cu o voce inconfundabila,indemna ascultatorii sa voteze ca presedinte pe Iliescu. Mie,ca si celorlalti 85% dintre votanti,nu-mi mai trebuiau cuvintele si explicatiile profesorului devenit propagandist FSN pentru ca eram un incult politic asa cum si azi sunt alti peste 50% si l-am votat chiar stand la coada sa obtin buletinul de vot. Dupa nici un an,dupa cateva mineriade,dupa dispute cu "sula-n coasta" mi-am dat seama ce greseala,nereparabila nici pana azi,am facut noi atunci dand legitimitate ca sa-si bata joc de popor unui Iliescu si camarilei sale. Sunt suparat pe mine ca am gandit atunci dar ma intreb de ce profesorul a devenit propagandistul raului? Era greu de crezut,ca istoric eminent cu acces la multe documente din arhive secrete,sa nu fi stiut cine era inculpatul de azi in mineriade criminale,fost student la rusi,fost secretar UTM-UTC pe tara,fost membru in fruntea Biroului Politic PCR,fost secretar cu propaganda sau prin secretar PCR judetean,ajuns in cele din urma "exilat" conform spuselor sale director de editura! Peste cativa ani,cam 2-3, l-am vazut pe profesor pe peronul garii Constanta urcand in trenul de Bucuresti,probabil mergand la postul de parlamentar pe care l-a obtinut ca prim propagandist FSN si ma gandeam ca in timp ce multi dintre colegii sai parlamentari se lafaiau in masini scumpe,patroni de foste fabrici,lanturi de magazine,CAP-uri,silozuri,fasii lungi de plaja,paduri etc dumnealui se comporta ca un om normal,asa cum fusese toata viata. Nu l-am cunoscut personal dar multi din cei care au avut aceasta onoare mi-au vorbit,chiar in anii 90,ca este un om cu O mare si-i cred. Pentru acest lucru il respect,are loc asigurat intre istoricii dobrogeni si profesorii de elita dar nu sunt de acord(oare parerea noastra mai conteaza?) cu atribuirea numelui unei strazi. Mai bine sa se atribuie strazii fals numita Poporului din cartierul cunoscut de toata lumea Coiciu numele adevarat si meritat:Mihail Coiciu. Ma alatur condoleantelor adresate de cei care l-au cunoscut cu un DUMNEZEU SA-L IERTE. Cred ca are de ce!