Oamenii de afaceri solicită amînarea cu un an a aplicării legii privind societăţile comerciale

Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român (CNPR) solicită Guvernului prelungirea cu cel puţin un an a datei de aplicare a noilor prevederi legislative privind societăţile comerciale, în loc de şapte luni, aşa cum a anunţat Ministerul de Justiţie, iniţiatorul legii. “CNPR constată cu revoltă cinismul cu care reprezentanţii Ministerului de Justiţie declară public, ca răspuns la nenumăratele semnale negative venite din mediul de afaceri, că se are în vedere o eventuală prelungire cu şapte luni a termenului de aplicare a prevederilor legii. Cerem Guvernului să intervină de urgenţă în a reexamina posibilitatea prelungirii cu minimum un an a datei de aplicare a prevederilor legii”, se arată într-un comunicat al CNPR. O altă solicitare a confederaţiei adresată Executivului vizează “examinarea conflictelor de interpretare care apar ca urmare a prevederilor contradictorii” din Legea societăţilor comerciale şi alte reglementări. Totodată, reprezentanţii oamenilor de afaceri cer Guvernului să facă publică modalitatea de aplicare a noilor reguli la firmele unde statul este acţionar majoritar. CNPR apreciază că iniţierea unor acţiuni în justiţie împotriva administratorilor care vor fi contestaţi, întrucît activează în mod ilegal potrivit actualelor prevederi ale legii, ar atrage consecinţe extrem de grave.

Legea societăţilor comerciale a fost aprobată de Parlament la sfîrşitul anului 2006, iar oamenii de afaceri au contestat în mai multe rînduri modificările legislative. Reprezentanţii CNPR consideră că actuala formă a legii este “inacceptabilă”. “Promulgată la începutul lunii decembrie 2006, cu un termen de conformare de trei zile, punînd îndeosebi societăţile pe acţiuni în imposibilitatea respectării prevederilor din lege, această reglementare demonstrează dispreţul Ministerului de Justiţie faţă de mediul economic, lipsa de profesionalism şi de interes faţă de întreprinzători şi investitori”, se mai arată în comunicat. Reprezentanţii Ministerului de Justiţie au anunţat, la sfîrşitul lunii februarie, că intenţionează să acorde firmelor un termen de graţie, pînă la 1 septembrie, pentru desemnarea unui administrator independent, prevedere stabilită prin Legea societăţilor comerciale. Ei au apreciat că legea, în întreg, nu poate fi modificată, întrucît cuprinde elemente de drept comunitar care au devenit obligatorii odată cu intrarea României în UE, în schimb se pot modifica doar unele prevederi ale legii. Actul normativ pentru modificarea legii societăţilor comerciale a intrat în vigoare la 1 decembrie 2006.