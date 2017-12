Oana Manea se retrage din naţionala de handbal a României

Handbalista Oana Manea, în vârstă de 31 de ani, pivotul echipei naționale a României, și-a anunțat retragerea din prima reprezentativă la sosirea de la Campionatul European din Suedia, acolo unde tricolorele s-au clasat pe locul 5. Astfel, turneul final din Suedia a fost ultimul în tricoul primei reprezentative de handbal a României pentru pivotul de la CSM București. Chiar înaintea competiției europene, Aurelia Brădeanu s-a retras, la rândul său, din naționala României.

„Cu ocazia asta vreau să spun că le urez baftă colegelor. Pentru mine a fost ultimul turneu la națională. Vreau să-mi iau pauză, vreau să fiu mai mult cu familia, vreau mai multă liniște și le urez baftă fetelor. Absolut nimic nu m-a deranjat la națională. Chiar i-am spus lui Ambros că sunt foarte bucuroasă și fericită că am lucrat cu el. E un selecționer extraordinar, are o răbdare de fier pentru că lotul este foarte întinerit și are răbdare cu fiecare jucătoare în parte. Doar din motive personale, de familie, mă retrag, atâta tot”, a declarat Oana Manea la sosirea pe aeroport.

Oana Manea va juca în continuare doar pentru echipa de club. „Normal că voi continua cu CSM București. Îmi doresc acest lucru atâta timp cât mă va ține sănătatea”, a mai spus Oana Manea, medaliată cu bronz alături de naționala României la Campionatul European din 2010 și la Campionatul Mondial din 2015.