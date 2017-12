Operatorii de plaje, obligaţi să încheie contracte cu firme de salubrizare

Directorul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), ing. Ionel Manafu, a declarat, vineri, că, la 1 februarie, va fi declanşată procedura de scoatere la licitaţie a porţiunilor de plaje neînchiriate, iar ofertele pot fi depuse pînă în data de 20 februarie inclusiv. Ofertele vor fi deschise începînd cu 21 februarie, zi cînd se vor afla noii operatori de plaje din Mamaia, Năvodari, cordonul Eforie Nord - Eforie Sud şi Eforie Sud. În 22 februarie vor fi desemnaţi cîştigătorii sectoarelor din Olimp, Neptun, Jupiter şi Cap Aurora, iar în 23 februarie cei din Venus şi cordonul Venus - Saturn. Contractele cu noii operatori de plaje vor fi încheiate pe o perioadă de zece ani, cu posibilitate de prelungire. Administratorul plajelor, DADL, a micşorat suprafaţele de plaje scoase la licitaţie pentru a spori atractivitatea acestora şi pentru ca să fie mai uşor de întreţinut. Astfel, cele 14 sectoare iniţiale au fost reîmpărţite în 25 zone cu suprafeţe de 1-1,5 ha, faţă de 8 ha cît au fost anul trecut. Tot pentru a reuşi să închirieze aceste plaje, Manafu a declarat că preţul de pornire a fost redus, în medie cu 30-40%.

El a mai spus că în acest an, plajele din sudul litoralului vor intra într-un proces de reabilitare. Pentru pregătirea şi întreţinerea plajelor în sezonul estival 2007, DADL are alocat un buget de aproape un milion de euro şi a achiziţionat, la finele lui 2006, două utilaje de colectat alge, în valoare de 1.100.000 lei şi intenţionează achiziţionarea unei maşini de concasat scoică. „În acest an vor fi foarte mulţi bani şi cred că vom demara procedura pentru refacerea zonei costiere. Lucrările vor începe, după cum estimăm, în primăvara lui 2008 şi cred că se pot termina în patru ani dacă finanţarea va fi ritmică”, a declarat Ionel Manafu. El a mai spus că suma estimată este de peste 350 milioane de euro însă, mai există două proiecte care vor începe în acest an. Unul vizează refacerea falezei municipiului Constanţa, a porţiunii dintre Agigea şi Eforie, precum şi a celei din Costineşti. Pentru Constanţa, suma necesară este de 23 de milioane euro. „Am obţinut aprobarea pentru aceste proiecte pe care noi le-am propus, iar finanţarea va fi asigurată de la Fondul de dezvoltare unde vor fi cuprinse mai multe obiective de pe teritoriul ţării”, a mai spus Manafu. În ceea ce priveşte al doilea proiect, acesta se referă la consolidarea malurilor, dragaje, şi salvarea Lacului Siutghiol, poluat în special de deversările populaţiei din zona Ovidiu. Şi acest proiect a fost avizat de autorităţile centrale mai rămîne să se stabilească sursa de finanţare pentru începerea lucrărilor. Revenind la plaje, directorul DADL a declarat că operatorii de plaje vor fi obligaţi să încheie contracte cu firme de salubrizare pentru menţinerea curăţeniei plajelor în sezonul estival. „Le-am stabilit o tehnologie de curăţenie a plajelor, iar operatorii vor lucra după un program dictat de tehnologie. Nu se mai lucrează cu furca, ci cu utilaje aşa că noi considerăm că turiştii trebuie să fie avertizaţi de existenţa acestui program, precizez, de curăţenie, pentru operatorul de plajă”, a mai spus Manafu. El a declarat că nu este vorba despre interzicerea accesului pe plaje ale turiştilor. „Programele vor fi diferenţiate în funcţie de specificul zonei. Chiar dacă la bulgari după ora 18.00 nimeni nu mai are acces pe plajă, noi sîntem români şi avem alt stil aşa că nu interzicem oamenilor accesul pe nisip. Ideea este că turistul trebuie să ştie că la ora 21.00, de exemplu, în zona respectivă vor intra utilajele pentru curăţenie”, a mai spus Manafu.