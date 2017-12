Opere de artă - din Portul Constanţa, pe mare, în jurul lumii

Un proiect inedit de promovare a României în întreaga lume prin intermediul artei contemporane este gata să se materializeze, unul dintre iniţiatori fiind omul de televiziune Lucian Mîndruţă. Astfel, un echipaj român şi-a propus să facă o călătorie în jurul lumii, la bordul unui velier, cu plecare din Portul Turistic Constanţa, pentru a face cunoscută România şi prin operele de artă. Temerara expediţie pe mare pe care o presupune proiectul intitulat „The Soul of Romania“ are startul programat pe 15 mai 2014, urmând să se desfăşoare pe parcursul unui an, cu 30 de expoziţii pe traseu. Cele 20 - 30 de opere contemporane româneşti care vor face obiectul ineditei expediţii în jurul lumii vor putea fi admirate la Constanţa, Istanbul, Salonic, Roma, Palermo, Monaco, Marsilia, Barcelona, Lisabona, La Rochelle, Londra, în Bahamas, Miami, New York, Panama, Managua, Los Angeles, San Francisco, Anchorage, Tokio, Yokohama, Busan, Shanghai, Hong Kong, Singapore, Mumbai, Dubai, în Egipt, la Haifa şi Rodos.

PICTURI ŞI SCULPTURI LA BORDUL UNUI VELIER Lucian Mîndruţă îşi propune să fie secundul căpitanului Sorin Drugan, la bordul velierului de 15 metri. Lor li se pot alătura voluntari, precum şi autori ai operelor selectate.

„Picturile şi sculpturile transmit direct emoţii şi senzaţii. Vorbesc despre sofisticarea noastră culturală. Livrează în ochii privitorilor imaginea unei ţări europene, inteligente, emoţionale şi libere. De fapt, arta e cea mai bună soluţie pentru cineva care încearcă să descopere România fără să ştie foarte multe despre ea“, se arată în prezentarea proiectului, pe http://lucianmindruta.com/.

La finalul călătoriei, operele vor fi vândute la licitaţie, în beneficiul unor fundaţii care sprijină tinerii artişti. Iniţiatorii proiectului vor să doneze şi banii pe care îi vor strânge din sponsorizări peste costul expediţiei.

Pentru realizarea acesteia, organizatorii estimează că au nevoie de minimum 50.000 de euro de la maximum trei sponsori.