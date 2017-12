Ordonanța migrației aleșilor, picată din lipsă de... deputați

VOT Disperați că le pleacă aleșii, cei de la PNL și PDL au pornit o adevărată campanie împotriva Ordonanței de Urgență nr. 55/2014, care permite migrația politică a aleșilor locali. Cei de la ACL consideră că, prin acest act normativ, se urmărește fraudarea alegerilor din toamnă. Prima oportunitate a ACL de a ataca actul normativ al Guvernului a fost ieri, în plenul Camerei Deputaților, unde a avut loc votul final. Din păcate pentru Executiv, ordonanța nu a întrunit necesarul de voturi favorabile, fiind înregistrate 195 de voturi ”pentru”, 109 voturi ”împotrivă” și 21 de abțineri. Ordonanța a fost respinsă pentru că, fiind lege organică, avea nevoie de o majoritate calificată, adică de votul a jumătate plus unu din numărul deputaților în funcție. ”Doar opt voturi au lipsit pentru ca actul să treacă. Chiar dacă ordonanța va fi respinsă și la Camera superioară a Parlamentului, tot nu este o problemă - pentru ca o asemenea lege să fie anulată, trebuie inițiat un proiect legislativ de respingere. Ceea ce am votat noi azi (ieri - n.r.) nu are efect asupra Ordonanței nr. 55”, a afirmat deputatul social democrat de Constanța Mircea Dobre. La rândul său, deputatul Marton Arpad (UDMR) a spus că ordonanţa este în vigoare până când se adoptă o lege de respingere. Ordonanţa a fost criticată în timpul dezbaterilor de către reprezentanţii PNL, PDL şi ai PP-DD, care au spus că votează împotriva ei, deoarece acest act normativ este “o ticăloşie politică”, iar Parlamentul nu ar trebui să susţină traseismul politic. Pe de altă parte, liderul deputaţilor PSD, Marian Neacşu, a apreciat că “aleşii locali nu sunt sclavi pe moşia cuiva”. El a arătat că abordarea legată de “furatul alegerilor” este o temă “fumată” şi a precizat că opoziţia are luni posibilitatea să dezbată moţiunea de cenzură, care este precum “un roman-fluviu - ”În căutarea timpului pierdut””.

FĂRĂ PROBLEME PENTRU PRIMARI Cu toate că ordonanța a fost respinsă la Camera Deputaților, vicepremierul Liviu Dragnea îi liniștește pe cei care au făcut deja pasul spre alte formațiuni. Dragnea a declarat, ieri, că actul normativ este în vigoare și a arătat că aleşii care au trecut la alte partide nu au probleme şi nimeni nu-și pierde mandatul, chiar dacă ordonanţa va fi respinsă şi de Senat. Dragnea a mai spus că i se pare foarte grav faptul că liberalii îi ameninţă pe primari cu plângeri penale. ”Mi se pare o infracţiune să şantajezi aleşii locali să semneze o adeziune sau să rămână la acelaşi partid”, a spus Dragnea. Și premierul Victor Ponta a confirmat faptul că nimeni din cei care au trecut deja de la un partid la altul nu-şi va pierde mandatul, el arătând că situaţia e valabilă şi pentru cei care au trecut la PNL sau PDL. Ponta a evitat să spună dacă este supărat pe parlamentarii din arcul guvernamental pentru faptul că au absentat sau nu au votat ordonanţa. OUG 55/2014 este în vigoare din 2 septembrie, când a fost publicată în „Monitorul Oficial“. Aceasta permite aleșilor locali ca, într-un termen de 45 de zile, să își schimbe partidul fără a-și pierde mandatul.