Pacienţii de la Urologie stau cîte doi în pat

Pentru a se conforma deciziilor ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, managerii spitalelor s-au văzut nevoiţi să reducă numărul de paturi din secţii. Rezultatul? Secţiile sînt foarte aglomerate şi pacienţii sînt nevoiţi să stea cîte doi în pat. În Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, una dintre cele mai aglomerate secţii este cea de Chirurgie, unde pacienţii stau cîte doi în pat. Această secţie este urmată, la mică distanţă, de cea de Urologie, unde, de două săptămîni, pacienţii dorm cîte doi sau chiar trei într-un singur pat. Bolnavii sînt nemulţumiţi, însă spun că acceptă orice condiţii de spitalizare pentru că “sănătatea este mai presus de orice”. “Nu îmi place că trebuie să dorm cu o altă persoană în pat. Nu este comod şi nici plăcut. Este foarte cald şi nu am loc în pat. Dar nu pot face nimic. Dacă nu rămîn în spital, trebuie să plec acasă şi să fiu şi mai bolnavă decît acum. Am venit la spital ca să mă vindec şi dacă acesta este preţul pe care trebuie să îl plătesc, atunci îl voi plăti”, a spus Maria Tudoran, o pacientă din secţia de Urologie. Nici cadrele medicale nu sînt încîntate de această situaţie, fiindu-le destul de greu să îşi desfăşoare activitatea în saloanele supraaglomerate. Cei 54 de pacienţi din cele 30 de paturi abia lasă loc cadrelor medicale să schimbe pansamentele bolnavilor sau să pună perfuzii. Conducerea spitalului cunoaşte situaţia, însă nu are cum să o remedieze, la nivelul fiecărui etaj efectuîndu-se lucrări de renovare şi tronsoanele fiind închise. “Patologia urologică a crescut foarte mult. Au apărut tumori benigne şi maligne la rinichi, a crescut numărul cazurilor de litiază şi afecţiuni ale prostatei. Foarte multe persoane apelează la serviciile medicilor de la Urologie căci în dotarea secţiei există un aparat laser care sparge pietrele la rinichi. S-a decis doar internarea persoanelor care constituie urgenţe. O explicaţie pentru creşterea numărului de persoane care suferă de litiază renală ar fi bogăţia în calciu a apei şi dezechilibrul acidului uric. Trebuie specificat faptul că foarte mulţi dintre pacienţii care ajung la Urologie provin din judeţele limitrofe Constanţei”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Judeţean, dr. Florian Stoian.