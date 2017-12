Pandurii Tg. Jiu încheie campionatul pe podium

După două zile de pauză, cauzate de nedoritul deces al mijlocaşului dinamovist Patrick Ekeng, Liga 1 la fotbal s-a reluat luni cu încă două partide din etapa a 10-a. Luni seară, la Drobeta Turnu Severin, Pandurii Tg. Jiu a învins noua campioană Astra Giurgiu, cu scorul de 2-0 (Antal 21, Hora 90+3), astfel că trupa pregătită de Edi Iordănescu a terminat sezonul pe locul 3.

Marți seară, de la ora 20.30, este programat ultimul meci din play-off: ASA Tg. Mureș - FC Steaua București. Vineri seară, în primul joc al ultimei etape din play-off, Dinamo București şi FC Viitorul au încheiat la egalitate, scor 3-3 (Gnohere 7, 49-pen., D. Rotariu 55 / R. Marin 10, Fl. Tănase 34-pen., Măţan 84-pen.).

Clasament play-off: 1. ASTRA (campioana României) 48p (golaveraj: 20-9), 2. FCSB 40p (14-7), 3. Pandurii 39p (12-7), 4. Dinamo 36p (12-15), 5. FC VIITORUL 29p (14-21), 6. ASA 22p (7-20). Astra şi FCSB vor evolua în preliminariile UEFA Champions League, iar Pandurii şi FC Viitorul vor juca în preliminariile UEFA Europa League.

VOLUNTARI PIERDE TREI PUNCTE IMPORTANTE

Tot luni seară, în al doilea meci din etapa a 10-a a play-out-ului, FC Voluntari a cedat pe teren propriu, scor 1-2 (Ad. Bălan 44 / Andrei Cristea 32-pen., Barna 36-autogol), în disputa cu CSMS Iași. Vineri, în primul meci, Petrolul Ploieşti a trecut la limită de CFR Cluj, scor 1-0 (Zoubir 24). Programul jocurilor din play-out - marți, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Botoșani; miercuri, ora 20.30: ACS Poli Timișoara - CS Universitatea Craiova.

Clasament play-out: 1. Iaşi 35p (golaveraj: 9-6), 2. Craiova 32p (11-7), 3. CFR 30p (18-6), 4. Botoşani 27p (17-15), 5. Concordia 24p (11-8), 6. Voluntari 22p (10-17), 7. ACS Poli 19p (7-19), 8. Petrolul 15p (6-11). Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.