Parteneriat public-privat pentru reabilitarea locuinţelor

Singurul bloc de locuinţe din comuna Independenţa va intra în reabilitare, după ce Primăria şi o parte din proprietari au decis de comun acord să participe cu fonduri pentru susţinerea lucrărilor. „Din cele 20 de locuinţe, doar 8 sunt proprietate privată, restul aparţinând Primăriei. Având în vedere că nici noi şi nici proprietarii nu puteam suporta integral din buget cheltuielile de reabilitare, după mai multe discuţii am convenit ca reabilitarea să se facă printr-un efort comun al administraţiei locale şi al proprietarilor. Pe lângă faţada blocului, vor mai fi executate şi lucrări de refacere a subsolului şi scărilor de acces. De altfel, în urma discuţiilor cu proprietarii am decis scoaterea conductelor de apă la suprafaţă pentru a avea un acces mult mai facil la ele în caz de defecţiune. Cu această ocazie, vom contoriza blocul şi locuinţele pentru ca locatarii să plătească atât cât consumă. În imediata apropiere a blocului, vom amenaja şi o fosă septică”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că valoarea lucrărilor este de peste 130.000 de lei, cea mai mare parte a cheltuielilor fiind suportată din bugetul local. „Solicitările de reabilitare au fost făcute de locatari încă din 2009, însă până acum nu ne-a permis bugetul să începem proiectul. În urma economiilor pe care le-am făcut, am strâns banii necesari pentru a rezolva şi această problemă”, a spus Gâscan.