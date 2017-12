„Party interviu“ în locul clasicului interviu!

A trecut vremea anunțurilor de recrutare anoste. Din ce în ce mai mulți angajatori caută să angajeze persoane creative și nonconformiste, tocmai de aceea formulează anunțuri ieșite din comun. ”Vrei un job într-o corporație, binișor plătit, cu program fix și o șefă care se crede cea mai sexy femeie din lume? Renunță! Avem un post de PR de bar, nesigur, cu un șef nebun și salariul mic! Dar dacă reușești aici, o să reușești oriunde!”, așa sună un anunț de angajare publicat zilele trecute pe un grup de Facebook special creat pentru oferte de muncă. Deși pare mai degrabă un banc decât un anunț de angajare, el este, în ciuda descrierii, cât se poate de serios. ”Angajăm fete nu neapărat experimentate, dar harnice și disciplinate, dispuse să învețe pe bune cea mai tânjită meserie din lume! Cafelele, party-urile sunt bonus!”, mai spune recrutorul, care vrea să organizeze și un ”party interviu”. ”Ne-am decis să lansăm un party cu toți cei care au aplicat și nu numai. E simplu, voi vedeți locația, noi vedem cum știți să vă distrați (pentru că face parte obligatoriu din fișa postului). Este primul party interviu din istorie”, spune cel care a dat anunțul. Anunțul neobișnuit a stârnit reacții din cele mai diverse. ”Execrabil anunț”, a spus o tânără, Camelia Enăchioiu. ”Anunț mai prost și mai puțin tentant ca ăsta nu am mai văzut”, o susține o altă fată, Mădălina. ”În traducere, căutăm pe cineva pe care să îl stoarcem la maximum, pe un salariu mic, în timp ce îi videm gogoși despre cât de cool e să te dedici”, adaugă Magda. Dacă unii din cei care își căutau un job au luat-o drept o glumă proastă, au fost și unii care s-au arătat încântați de creativitatea celui care a postat anunțul. ”E un anunț ieșit din tipar, este altceva față de sutele de anunțuri fără sens. Sunt mici ironii la mijloc și un mesaj indirect pe care toți vrem să îl percepem ca fiind o exploatare în masă, dar nu e așa. Original”, mărturisește Azaleea Cadinoiu. ”Anunțul este drăguț și evident original. Jobul propus nu pare a fi pentru toată lumea. Vor veni exact persoanele vizate de anunț”, precizează o altă persoană. ”Felicitări pentru idee, am zâmbit”, spune și Iulian. Un alt anunț, de data aceasta pentru o ofertă de voluntariat, a adus și el zâmbete pe fețele celor care l-au citit. ”Atenție, atenție! Se caută ”suspecți” creativi, care să ducă mai departe talentele de jurnaliști și bastonul de antreprenor. ”The CSR Report” crește și am nevoie de oameni care să mă ajute în ”nebunia” creativă pe care o fac zilnic. Deocamdată nu pot să plătesc un salariu, caut voluntari care să vină în practică, dar ofer experiență, practică și un loc de joacă plăcut și provocator. Există posibilitatea ca după terminarea stagiului să și angajăm, în funcție de cum se desfășoară ”ostilitățile”“, mărturisește autorul anunțului.

Citește și:

Cele mai frecvente greșeli în timpul interviului