Patru meciuri consecutive fără victorie pentru FC Viitorul

Seria neagră a echipei pregătite de Gheorghe Hagi în fața celor de la FCSB a continuat sâmbătă seară, pe terenul principal al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 3-a din play-off, cu o nouă înfrângere, scor 1-3 (Fl. Tănase 73/ Hamroun 35-pen., Adi Popa 40, N. Stanciu 58), a patra din acest sezon. În fața unui stadion plin, dar pe jumătate stelist, FC Viitorul a dat impresia că poate răspunde insinuărilor privind o predare în fața grupării patronate de Gigi Becali, dar elanul constănțenilor s-a spulberat în min. 34, după o decizie de râsul lumii luată de brigada de arbitraj. La o fază simplă în careul formației de pe litoral, Goulon a intrat mai decis la N. Stanciu, iar mijlocașul stelist s-a aruncat spectaculos, acuzând faptul că a fost lovit de fundașul francez. Centralul Marcel Bîrsan nu a avut nicio reacție inițial, însă, la semnalizarea adiționalului Lucian Rusandu, a indicat punctul cu var, spre disperarea gazdelor, care au protestat vehement. Lovitura de pedeapsă a fost transformată cu siguranță de Hamroun, care și-a adus astfel echipa în avantaj. După doar patru minute, adiționalul Lucian Rusandu a comis o nouă gafă în favoarea oaspeților, trecând cu vederea un henț clar comis de Adi Popa, iar micuțul mijlocaș l-a învins pentru a doua oară pe Pecanha.

ÎNCĂ UN PENALTY UȘOR ACORDAT

Mult mai experimentată, FCSB a preluat controlul asupra întâlnirii, iar diferența s-a mărit în min. 59, când N. Stanciu a profitat de o indecizie a portarului brazilian și a marcat cu un șut la colțul scurt. Jocul s-a liniștit, iar singurele momente interesante au fost create de Tamaș, care a făcut schimb de înjurături cu spectatorii de la tribuna a doua a micuței arene de la Ovidiu. Monotonia a fost spartă de o nouă lovitură de pedeapsă acordată mult prea ușor de central, care a văzut fault la o intervenție a lui Varela asupra lui Vl. Rusu. A uitat să-i arate căpitanului oaspeților cartonașul galben, care ar fi fost al doilea încasat în această partidă și ar fi însemnat automat eliminarea. Internaționalul Florin Tănase a executat slab, iar Fl. Niță a respins, dar golgheterul formației de pe litoral a revenit și a trimis cu capul în poartă. Pe final, Chițu, respectiv N. Stanciu au fost aproape să înscrie din lovituri libere, însă constănțeanul a trimis pe lângă poartă, în timp ce șutul stelistului a fost blocat cu greu de Pecanha, care a avut o nouă intervenție hilară.

HAGI, SUPĂRAT PE ARBITRAJ

La final, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a acuzat arbitrajul și i-a atacat pe cei care au insinuat că echipa sa nu-și va apăra corect șansele. „Începusem destul de bine, știam ce trebuie să facem și a fost echilibrat până în min. 43, apoi au intervenit mici detalii care fac diferența. Așa-i fotbalul, este făcut din mici detalii, de care trebuie să ai grijă. Nu sunt genul de persoană căreia îi place să se plângă, pentru că eu am fost mereu un luptător. Cine-i Viitorul - o echipă mică și un club tânăr! Faceți în continuare scenarii și scenarite, nu am nicio problemă, dar pe mine nu mă băgați în cancanuri. Eu vreau să câștig cu oricine! Uitați de alte interpretări, pentru că eu am făcut performanță și vreau să fac în continuare! De când am spus că vrem să ne batem pentru titlu, se întâmplă câte ceva meci de meci. E de ajuns să vă uitați la ultimele șase-șapte meciuri! Eu cred că nu a fost penalty la intervenția lui Goulon. Până la acea fază, am ajuns de mai multe ori în careul advers decât Steaua. Eu nu-i acuz pe arbitri, ca să nu ajung pe la comisii. Suntem prea mici!”, a spus „Regele”.

De partea cealaltă, antrenorul Laurențiu Reghecampf a afișat din nou obișnuita-i aroganță, uitând că echipa sa a fost ajutată consistent de arbitri. „Obiectivul nostru este să ajungem cât mai repede pe primul loc și nu cred că trebuie să avem probleme în acest sens. Echipa noastră are valoare foarte mare și joacă din ce în ce mai bine. Nu am avut niciun fel de emoții”, a declarat tehnicianul stelist.

