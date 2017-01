FC Viitorul pierde doi titulari înainte de jocul cu FCSB

06:50:59 / 17 Martie 2016

FCSB

Multa mocirla in jurul acestei echipe! Nu stiu cum se face ca Viitorul,echipa evident mai modesta,nu reuseste sa-i puna probleme FCSB,ba mai mult de atat are mereu jucatori suspect de accidentati! Acest FCSB a reusit sa transforme echipa actuala de pe locul 1 in una modesta cu un antrenor care,stiindu-se impulsivitatea sa,la ultima confruntare era atat de impasibil. Acelasi antrenor,Sumudica,sa nu uitam ca in editia precedenta le-a pus titlul pe masa. Sper ca in continuare celelalte echipe sa nu mai aibe inaintea meciurilor cu FCSB jucatori accidentati si antrenori molatici