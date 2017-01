FC Viitorul, oprită de ratări şi de arbitri

După două înfrângeri în confruntările directe din sezonul regulat, FC Viitorul a terminat la egalitate, scor 1-1 (Nicoară 46 / Vl. Rusu 72), cu Pandurii Tg. Jiu, într-o partidă disputată sâmbătă seară, la Drobeta Turnu Severin, în etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1. Constănţenii au însă motive să fie nemulţumiţi, pentru că au dominat clar jocul, având câteva mari ocazii, iar centralul Radu Petrescu nu a acordat o lovitură de pedeapsă clară pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi. Prima repriză a fost una fără mari oportunităţi de a marca, chiar dacă gruparea de pe litoral a controlat întâlnirea şi a construit câteva faze interesante. Cele mai mari ocazii au fost irosite de Nicoliță, blocat în două rânduri de Stanca, iar şuturile de la distanţă expediate de R. Marin şi I. Hagi nu au pus în pericol poarta gazdelor. Repriza secundă a început însă foarte prost pentru oaspeţi, care au primit gol la prima acţiune periculoasă a gorjenilor, Nicoară reluând din 6 metri centrarea perfectă a lui Ciucur. Au urmat minute de presiune a gazdelor, dar constănţenii au rezistat, iar „Regele” a făcut două schimbări care au revitalizat ofensiva. În plus, gazdele l-au pierdut pe Săpunaru, care s-a accidentat şi a părăsit terenul cu jumătate de oră înainte de final. Cea mai controversată fază a partidei s-a petrecut în min. 71, când Vl. Rusu a pătruns în careu şi a fost faultat clar de Vasiljevic, dar centralul l-a sancţionat pe atacantul constănţean cu cartonaş galben, pentru simulare. Faza s-a petrecut chiar sub ochii arbitrului adiţional, care, în mod inexplicabil, i-a indicat lui Radu Petrescu că nu a fost fault. Un minut mai târziu, acelaşi Vl. Rusu a fost lansat perfect de Cr. Ganea şi a restabilit egalitatea cu un lob perfect. Cu moralul crescut, FC Viitorul a presat, în căutarea golului victoriei, însă mingea trimisă de I. Filip a nimerit bara, iar şutul lui R. Marin a fost blocat de Stanca. Totuşi, pe final, golgheterul primei ligi, Hora, a fost aproape să dea lovitura, după o gafă uriaşă a lui Goulon, dar Pecanha a respins în corner.

HAGI A ATACAT DUR ARBITRAJUL

La final, Hagi s-a dezlănţuit din nou la adresa arbitrilor, acuzând faptul că echipa sa a fost dezavantajată clar în ultimele meciuri. „Am arătat că suntem la înălţime, că merităm să fim în play-off. Sunt mulţumit de jocul prestat, mai puţin de ceea ce am făcut în ultimii treizeci de metri, pentru că, la câte ocazii ne-am creat, ar fi trebuit să înscriem mai multe goluri. Ce să comentez despre arbitraj, voi nu aţi văzut? E simplu, luaţi fazele din ultimele șase-șapte meciuri şi o să vedeţi că arbitrajul a fost mereu contra noastră. Asta s-a întâmplat de când am ajuns sus, pe locul 2. Păi cine este Viitorul să fie pe locul 2? O echipă tânără, cu un antrenor care a jucat şi el fotbal pe undeva! Când eu spun că este penalty la Nicoliţă, la meciul de la Constanţa, mai comentăm că nu este penalty? Dacă nu este, mai bine ne lăsăm de fotbal. Eu am jucat fotbal, nu cei care comentează! Când este, trebuie să ai tăria să recunoşti. Trebuie să fii echidistant, să laşi echipele să joace şi cine-i mai bun să câştige. Nu-mi doresc altceva! Şi noi avem vină. La câte ocazii am avut, nu mai este de vină arbitrul şi trebuia să dăm patru goluri”, a acuzat „Regele”, care l-a lăudat pe Vlad Rusu: „I-am zis că el şi cu Alibec sunt cei mai buni atacanţi din România. Luaţi statistica şi veţi vedea că, la atacanţii născuţi în 1989, 1990 şi 1991, cei mai buni sunt Liviu Ganea, Alibec şi Vlad Rusu, toţi din Constanţa. Cei mai buni la nivel de juniori! Şi o să vedeţi că Rusu o să ajungă unul dintre cei mai buni şi la seniori!”.

Au evoluat - Pandurii (antrenor Edward Iordănescu): Stanca - Unguruşan, Vasco, Săpunaru (61 Vasiljevic), Grecu - Ropotan, Mrzljak - Ciucur (78 Răduţ), D. Nistor (46 Răuţă), Nicoară - Hora; FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Pecanha - Benzar, Goulon, Boli, Cr. Ganea - De Lucas (56 Vl. Rusu), I. Filip, R. Marin - Nicoliţă (56 A. Chiţu), Fl. Tănase, I. Hagi (77 Fl. Coman). Cartonaşe galbene: Ropotan, Mrzljak, Grecu / Cr. Ganea, Vl. Rusu, R. Marin. Au arbitrat: Radu Petrescu - Adrian Ghinguleac şi Mircea Grigoriu (toţi din Bucureşti). Arbitri adiţionali: Istvan Kovacs (Carei) şi Adrian Comănescu (Rm Vâlcea).

