Gică Hagi, contrazis de propriii jucători în lupta pentru titlu

Aflată pe locul 5 în clasamentul din play-off-ul Ligii 1, la șase puncte distanță de liderul Astra Giurgiu, FC Viitorul pare să fi renunțat la ideea de a se lupta pentru titlul de campioană, conform anunțului făcut chiar de managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi. Jucătorii nu sunt însă de aceeași părere, dezvăluind că în vestiar se discută despre clasarea pe una dintre primele două poziții, care asigură participarea în preliminariile următoarei ediții a Ligii Campionilor. Mai mult, elevii „Regelui” sunt deciși să câștige meciul cu Pandurii Tg. Jiu, programat sâmbătă, de la ora 20.30, în deplasare, în a doua etapă din play-off, și să revină astfel în bătălia pentru fotoliul de lider. „Poate că după ultimele meciuri și-a pierdut puțin încrederea (n.r. - Gică Hagi), dar jocul nostru este unul bun, doar că în ultimii 30 de metri avem probleme și nu reușim să marcăm. Facem lucruri bune, însă nu băgăm mingea în poartă. Suntem tineri și vrem să câștigăm și să urcăm cât mai sus în clasament. Noi, jucătorii, mai vorbim între noi și ne dorim să terminăm pe unul dintre primele două locuri. Suntem aproape și dacă batem la Pandurii suntem iar în cărți. Am pierdut ambele jocuri din sezonul regulat, dar am avut evoluții bune, însă nu am fost exacți la finalizare. Mergem la Pandurii Tg. Jiu să câștigăm”, a declarat fundașul Cristian Ganea. „Noi ne gândim să câștigăm următorul meci și cred că așa este mai bine. Când eram în cantonament în Turcia, ne gândeam să luăm titlul și am văzut că nu-i așa ușor. Am greșit și am pierdut trei dintre cele patru meciuri disputate în acest an. Este frustrant, pentru că am jucat bine și am dominat fiecare meci. Știm ce avem de făcut și încercăm să nu mai repetăm greșelile. Am urmărit împreună meciul cu Pandurii din urmă cu două săptămâni și am observat ce trebuie să nu mai facem ca să jucăm. Mai sunt destule meciuri și putem reintra în lupta pentru primele două locuri, pentru că diferența față de celelalte echipe nu este mare. La declarațiile date de Mister (n.r. - Gică Hagi) trebuie să citim mereu printre rânduri. Facem acest lucru cu un numit scop. Îl cunoaștem și sigur vrea să câștigăm, ca și noi. Nu am reușit să facem cum ne-am propus, dar Hagi este inteligent și știe foarte bine ce face”, a adăugat mijlocașul Pablo de Lucas.

OBIECTIVUL „REGELUI”: CÂT MAI MULTE PUNCTE!

În schimb, Gică Hagi și-a păstrat poziția și a anunțat că echipa sa va încerca doar să strângă cât mai multe puncte, fără să aibă presiunea luptei pentru prima poziție. „Cred că în deplasarea de la Astra am avut multe merite, dar s-a văzut că am jucat împotriva unei echipe experimentate, cu jucători valoroși, și când faci greșeli poți să pierzi după doar două-trei faze. Mai sunt nouă meciuri din play-off și la fiecare sunt puse în joc câte trei puncte. Mergem să ne batem de fiecare dată pentru victorie și să vedem câte puncte putem lua, iar spiritul nostru este să marcăm multe goluri și să fim ofensivi, așa cum am făcut-o în sezonul regulat. În ultimele meciuri am marcat mai puțin și am primit multe goluri, astfel că este clar că avem anumite probleme. Știu că este greu, dar am vorbit cu jucătorii și sper ca de acum încolo să schimbăm situația. Avem o deplasare grea, pentru că Pandurii Tg. Jiu este o echipă bună. Am arătat în ambele meciuri directe din sezonul regulat că putem aspira la câștigarea celor trei puncte. Și noi suntem buni și sper ca de această dată să ieșim învingători”, a spus „Regele”.

Citește și:

Flori din partea jucătorilor de la FC Viitorul și Academia Hagi

Strategie ciudată la FC Viitorul

Al doilea eșec consecutiv pentru FC Viitorul

FC Viitorul nu mai trage la titlul de campioană

Debut de foc pentru FC Viitorul în play-off

FC Viitorul este surpriza sezonului regulat