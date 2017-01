FC Viitorul este surpriza sezonului regulat

După o evoluție excelentă, FC Viitorul a încheiat sezonul regulat al Ligii 1 pe locul 4, obținând calificarea în play-off, dar și prezența în premieră în Cupele Europene. Constănțenii au impresionat prin jocul ofensiv, motiv pentru care au devenit și echipa cu cele mai multe goluri înscrise în actualul campionat, 49. Jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi speră să continue seria rezultatelor bune și în play-off, mai ales că au șanse reale în lupta pentru titlul de campioană. „A fost o evoluție foarte bună, ținând cont că până acum ne băteam să ne salvăm de la retrogradare. Practicăm un fotbal foarte bun și s-a văzut, pentru că am încheiat sezonul regulat pe locul 4, o premieră pentru noi, și cred că merităm acest lucru. Jucătorii experimentați au știut cum să ne motiveze în meciurile importante, ne-au dat foarte multă încredere și s-a simțit pe teren. În plus, de când ne-am mutat pe stadionul nostru, meci de meci, tribunele au fost pline și publicul ne-a dat adrenalina de care aveam nevoie. Am crezut în obiectivul stabilit în vară, calificarea în play-off, și este foarte important că l-am îndeplinit. Orice se poate întâmpla de acum înainte, dar noi sperăm să realizăm și mai mult. Luăm fiecare meci în parte, încercăm să scoatem cât mai multe puncte, dar și să avem un joc bun. Prezența în Cupele Europene este o performanță la care nu mulți se gândeau în 2009, când s-a înființat clubul. A venit repede, ne dorim să mergem în Europa și să arătăm că avem calitatea”, a spus mijlocașul Ianis Hagi.

„Pentru mine și pentru echipă a fost o primă parte de campionat bună, pentru că am arătat că jucăm un fotbal frumos, am înscris foarte multe goluri și am încheiat pe o poziție meritată. Încă din vară am crezut că putem ajunge în play-off, poate nu de pe această poziție, dar am văzut ce se vrea la echipă și ce jucători au fost aduși. După primele etape mi-am dat seama că avem șanse mari să ajungem sus în clasament. M-am simțit și eu mai tânăr, chiar dacă a fost un pic greu la început. Am impresionat prin prestația din teren, pentru că am încercat mereu să conducem jocul, prin posesia mingii și prin numărul mare de goluri marcate. Este o clasare foarte bună și ne-am îndeplinit obiectivul. Calificarea în Europa reprezintă ceva frumos pentru toată lumea, oficiali, jucători, mulți urmând să debuteze în Cupele Europene, și acolo este cel mai înalt nivel. Vrem să jucăm cât mai bine în play-off și să adunăm multe puncte”, a adăugat căpitanul Florin Cernat.

CINCI JUCĂTORI LA NAȚIONALA SUB 19 ANI

Pe adresa Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” au sosit şase telegrame de convocare la loturile naţionale, cinci dintre acestea fiind pentru reprezentativa României sub 19 ani, care va disputa două meciuri amicale cu Finlanda, la Buftea, la 8 și 10 martie. Astfel, selecționerul Andrei Spier i-a chemat pe portarul Arpad Tordai, pe fundașul Dan Panait, pe mijlocașii Alexandru Cicâldău și Szabolcs Kilyen şi pe atacantul Cristian Ene. „Tricolorii mici” se pregătesc pentru Turul de Elită al Campionatului European, unde fac parte din grupa a 3-a, alături de Cehia, Slovacia şi Austria, ultima fiind gazda turneului. Prima clasată se va califica la turneul final al Campionatului European sub 19 ani, competiţie care va avea loc în Germania. O altă convocare a sosit pentru Ştefan Bodişteanu, care a fost chemat la lotul naţional sub 15 ani al Moldovei, pentru un meci-test contra unei selecţionate regionale sub 15 ani din Republica Moldova.

