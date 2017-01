FC Viitorul a încheiat sezonul regulat pe locul 4

După o primă parte a campionatului mult peste așteptări, FC Viitorul a încheiat sezonul regulat din Liga 1 cu o înfrângere pe teren propriu, în fața celor de la Pandurii Tg. Jiu, scor 1-3 (Fl. Tănase 77 / Hora 48, Ropotan 75, Mrzljak 88), în partida disputată luni seară, la Ovidiu, în etapa a 26-a. Constănțenii au făcut o primă repriză slabă, în care și-au creat o singură ocazie, lovitură de cap expediată de Nedelcu peste transversală, și au primit gol la trei minute de la reluare, după o execuție de mare fotbalist reușită de golgheterul campionatului, Ioan Hora, dintr-un unghi aproape imposibil. Ropotan a dublat diferența, profitând de greșelile lui Boli și Nedelcu, iar gazdele au revenit în joc grație loviturii de cap spectaculoase a lui Tănase. Elevii lui Gheorghe Hagi s-au aruncat în ofensivă, însă oaspeții au decis soarta celor trei puncte prin Mrzljak, care a profitat de o gafă a lui Pecanha, brazilianul protestând pentru un presupus fault în atac. Au evoluat pentru FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Pecanha - Nicoliţă, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - I. Filip (68 Benzar), Dr. Nedelcu, De Lucas - A. Chiţu (80 Vl. Rusu), Fl. Tănase, I. Hagi (68 Fl. Cernat).

În urma acestui eșec, FC Viitorul a ratat poziția secundă la finalul sezonului regulat, încheind pe locul 4, motiv pentru care în prima etapă din play-off va întâlni liderul Astra Giurgiu, în deplasare, meciul fiind programat sâmbătă, 5 martie, de la ora 20.30.

HAGI, SUPĂRAT PE ARBITRAJ

La final, managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, s-a războit cu arbitrii, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine. „Regele” și-a continuat tirada la conferința de presă, unde a criticat dur arbitrajul, acuzând printre altele neacordarea unei lovituri de pedeapsă pentru un fault asupra lui Nicoliță. „M-am simțit umilit din toate punctele de vedere. Eu am jucat fotbal, dar așa ceva este greu să vezi pe terenul de fotbal. Am înțeles un mesaj: că sunt atât de mic și atât de slab! Știu că muncesc, mergem în play-off și nu știu câte puncte o să facem. Îi respect pe arbitri atât de mult, rugămintea mea este una singură: lăsați-ne să jucăm pe teren ca să putem progresa. Să mă respecte și ei! Sunt mic și neputincios! Cine e Hagi? Cum să aibă Viitorul tupeul să ajungă acolo sus? Poate ne scot și din Cupele Europene! Eu m-am născut să fiu cel mai bun! Dar pe teren, pentru că în afara terenului sunt cel mai prost și cel mai slab. Eu nici nu știu cine mă arbitrează și unde este sediul federației! Să fie clar și nu vreau să zic mai multe. Am băgat bani în fotbal, vreau să antrenez și o să vedem ce va fi! Cu mine, echipa asta este cea mai bună, cu cele mai multe goluri, cel mai frumos fotbal și dominăm toate echipele, dar suntem mici. Au văzut și jucătorii ce înseamnă să ajungi sus!”, a spus Hagi, care și-a lăudat fotbaliștii: „Suntem fericiți că suntem în play-off și mulțumiți de tot ce am făcut până acum, pentru că o echipă făcută în această vară a ajuns să aibă cele mai multe goluri marcate și să joace cel mai frumos fotbal ofensiv din prima ligă. I-am felicitat pe băieți, chiar dacă am făcut și greșeli, pentru am jucat bine și am controlat meciul”.

