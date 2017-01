Ultimul joc din sezonul regulat pentru FC Viitorul

FC Viitorul încheie luni, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și LookTV), pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, parcursul în sezonul regulat din actuala ediție a Ligii 1 cu un meci important, împotriva unei alte formații calificate în play-off, Pandurii Tg. Jiu. Aflați în lupta pentru titlu, constănțenii țintesc cele trei puncte, care le-ar oferi o poziție bună înainte de play-off și ar mări distanța față de gorjeni. „Sperăm să facem un meci bun, contra unei adversar foarte periculos în meciurile din deplasare. Este ca un meci de play-off, vrem să ne ridicăm la înălțime și să câștigăm. Este bine să strângem cât mai multe puncte”, a spus managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi. „Este un meci foarte important și vrem să ieșim învingători. Având în vedere că se înjumătățesc punctele, nu știu cât de mult va conta victoria în perspectiva play-off-ului”, a declarat fundașul Robert Hodorogea. „Sperăm să luăm cele trei puncte, chiar dacă ne așteaptă un meci foarte greu. Jucăm bine acasă și sunt convins că ne vom impune”, a adăugat atacantul Vlad Rusu.

CALIFICATĂ ÎN CUPELE EUROPENE

După calificarea celor de la ASA Tg. Mureș în play-off, FC Viitorul are asigurat locul în viitoarea ediție a Cupelor Europene. România are rezervate cinci locuri în sezonul 2016-2017 din Cupele Europene, două în preliminariile Ligii Campionilor și trei în UEFA Europa League, iar Dinamo București nu are dreptul de a participa în aceste competiții, fiind în insolvență. Ținând cont că nici CFR Cluj, care ar putea câștiga Cupa României, nu are acest drept, toate formațiile prezente în play-off vor juca în Cupele Europene, dar Hagi a anunțat că nu se mulțumește doar cu atât: „Dorința noastră este să luăm titlul de campioană”.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Pecanha - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip, Pablo de Lucas - A. Chițu, Fl. Cernat, Fl. Tănase.

