Strategie ciudată la FC Viitorul

După o primă parte a campionatului mult peste așteptări, FC Viitorul și-a anunțat candidatura la titlul de campioană chiar prin vocea managerului tehnic Gheorghe Hagi. Calificată deja în play-off, gruparea de pe litoral a făcut însă o campanie de transferuri ciudată, renunțând la trei jucători de bază, Râmniceanu, Mitrea și Achim, aducând în locul lor trei stranieri experimentați, Pecanha, Goulon și De Lucas. Cei trei nu au rupt gura târgului în partidele rămase din sezonul regulat, iar jocul echipei a scăzut mult în spectaculozitate, dar și în eficiență, iar rezultatele au fost pe măsură. Constănțenii au câștigat un singur meci în acest an, dar, chiar și așa, s-au păstrat în apropierea podiumului clasamentului Ligii 1. În mod surprinzător și de neînțeles, Hagi a anunțat că echipa sa nu se mai bate la titlu și că va folosi cea mai importantă perioadă din campionat, play-off-ul, pentru a pregăti sezonul viitor. „Regele” și-a menținut declarațiile și după partida pierdută sâmbătă, în deplasare, scor 0-2, cu Astra Giurgiu, în prima etapă din play-off. „Îmi pare rău, pentru că puteam să scoatem un rezultat bun. Nu mai suntem echipa dinainte, modestă, agresivă și tăioasă. Avem timp până în vară să evaluăm fiecare jucător și să tragem concluzii. Nu avem circulația care trebuia, viteza de joc a fost slabă și nu am respectat ceea ce vorbisem înainte. O să fie greu în play-off, pentru că sunt echipe bune. Noi suntem mai tineri și mai naivi. Trebuie să avem atacanți mai buni. Ianis a fost singurul care a ieșit la joc, a pasat, a riscat și a încercat. Același lucru trebuiau să-l facă și Chițu, și Tănase. Aștept mult mai mult de la ei. Sunt multe lucruri care ne fac să nu ne gândim la titlu. Eu am greșit când am spus că ne batem să câștigăm campionatul și îmi asum acest lucru. Așa cred eu, că nu avem nicio șansă. Noi mergem în play-off să ne batem la fiecare meci și să încercăm să facem cât mai multe puncte. Noi suntem un club tânăr, care ne-am depășit statutul și probabil că jucătorii nu mai au benzină sau nu mai sunt motivați și modești. Vom pune la punct lucrurile pe viitor”, a spus Hagi, care a explicat de ce a preferat să-l lase pe Pecanha în afara lotului și să-l titularizeze pe Tordai, un goalkeeper în vârstă de doar 19 ani: „Pecanha a avut o săptămână liberă să mediteze și să se liniștească, pentru că aștept mult mai mult de la el. Tordai este un portar de mare viitor și i-am dat și lui oportunitatea să joace”.

