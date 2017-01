FC Viitorul a ieșit din lupta pentru titlu

Cu un singur punct obținut în primele două runde din play-off-ul Ligii 1, FC Viitorul a făcut un pas înapoi în lupta pentru primele două locuri, care asigură prezența în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a ajuns pe locul 5, însă managerul tehnic al grupării de pe litoral a atras atenția asupra manierei de arbitraj de la meciurile din ultimele etape, inclusiv de la jocul de sâmbătă, cu Pandurii Tg. Jiu, scor 1-1, când constănțenii au fost privați de o lovitură de pedeapsă, după un fault clar comis asupra lui Vlad Rusu. „Mi s-a spus să stau liniștit, că vor fi prelungiri, ținând cont de cât s-a tras de timp. Au fost doar trei minute! Câte faze clare s-au dat împotriva noastră în ultimele meciuri? S-au speriat în iarnă, când ne-au văzut pe locul 2, cum pasam și cum dădeam goluri. Dintr-o dată, așa, în Cupele Europene? Cine-i Viitorul? O echipă mică! Ce, noi suntem Barcelona, să-l avem pe Messi? Noi trebuie să fabricăm jucători, nu i-am cumpărat pe cei mai buni. Nu avem bani pentru transferuri, noi nici nu știm cum să mai facem bugetul. Producem jucători și avem 15 din cei 24 aflați în lot proveniți de la Academie”, a acuzat Hagi, care a întărit ideea că FC Viitorul a ieșit din lupta pentru titlul de campioană, chiar dacă doi dintre jucătorii săi, Ianis Hagi și Bănel Nicoliță, au declarat că se bat în continuare pentru primul loc: „O să terminăm pe 3, pe 4 sau pe 5, nu trebuie să ne gândim la titlu. Dacă ieșim campioni trebuie să cumpărăm jucători și ca să mergi în Liga Campionilor trebuie să bagi bani. De unde, ce, eu am un asemenea buget? Ianis și Bănel nu au experiența mea. Eu, când v-am spus să ne uitați în lupta pentru titlu, am știut ce vorbesc. Noi jucăm și vedem pe urmă unde o să terminăm. Este bine că suntem în play-off. Presiunea este la Steaua și Dinamo, echipe de tradiție, poate la Pandurii, care a jucat în Europa și are experiență. Că o să facem o minune? Nu prea cred!”.

PROBLEME LA FINALIZARE

Chiar dacă echipa sa nu a luat cele trei puncte la Drobeta Turnu Severin, Hagi și-a lăudat jucătorii, dar a recunoscut că lipsește eficiența la finalizare. „Am făcut presiune, am stat sus, dar la ultima pasă și șutul la poartă suferim. Asta este realitatea și nu trebuie să ne mințim. Am jucat un fotbal bun pe 70 de metri din teren și am dominat Pandurii. Îmi pare rău că nu am câștigat, pentru că meritam. Suntem o echipă tânără, dar competitivă. Sunt fericit pentru că demonstrăm în toate meciurile că merităm să fim în play-off”, a explicat „Regele”. „A fost un meci greu, pe care l-am dominat de la un capăt la celălalt. Din păcate, ne-au dat gol la singura lor ocazie. Consider că ne puteam impune. Mă bucur că am înscris acest gol. Este bun pentru moralul meu, mai ales că am avut o discuție înainte de meci cu Hagi, care m-a încurajat. Sper să mai marchez și să câștigăm”, a adăugat atacantul Vlad Rusu, autorul unicului gol înscris de gruparea de pe litoral în meciul cu Pandurii.

