„PDL, partid al dublei măsuri“

ACUZAŢII Deputatul Monica Iacob Ridzi, care a demisionat din PDL săptămâna trecută, a declarat, sâmbătă, că a ales să plece din partid fiind nemulţumită de politica de alianţe promovată de democrat-liberali în ultima perioadă, de prezenţa unor persoane care au practicat traseismul politic, dar şi a unor „voci fără legitimitate“ din punctul de vedere al susţinerii într-un bazin electoral. Ea a explicat că nu dosarul penal este motivul demisiei sale din PDL. Deputatul hunedorean a afirmat că decizia demisiei a fost una grea, pentru că a făcut parte din această formaţiune politică timp de 16 ani. „Am fost loială PDL şi am încercat să aduc plus valoare acestui partid. Am câştigat toate bătăliile politice în care am fost implicată. Echipa pe care am format-o a obţinut un scor mult peste media partidului, fie că vorbim despre alegeri locale, parlamentare sau prezidenţiale. Am constatat cu surprindere că PDL a ales să intre în alianţe cu formaţiuni politice şi să facă echipă cu persoane care şi-au făcut o aşa-zisă carieră politică din a trece prin mai multe partide“, a spus ea. Monica Iacob-Ridzi a adăugat că, personal, a condamnat inclusiv de la tribuna Parlamentului traseismul politic. „Constat însă că, în ultima perioadă, există voci care nu s-au confruntat niciodată cu dificultăţile unui scrutin, voci care au o legitimitate de doar câteva procente în bazin electoral, dar care emit linii directoare pentru PDL. Mi se pare inadmisibil ca aceste voci să fie cele care decid în numele PDL. Nimeni nu contestă necesitatea criteriilor de integritate. Nimeni nu s-a opus acestor criterii, şi, personal, le-am susţinut şi le susţin. Dar atunci când vorbim despre aceste criterii, cred că trebuie să vorbim de criterii de integritate pornind de la nişte decizii ale justiţiei şi atunci, da, toţi trebuie să ne supunem acestor criterii. Acesta este, de fapt, şi sensul legii române. O pedeapsă şi numai o pedeapsă aplicată de judecător atrage după sine şi alte sancţiuni pe linie socială sau politică“, a declarat Monica Iacob Ridzi.

RĂMÂNE PARLAMENTAR INDEPENDENT Potrivit acesteia, dosarul penal nu se „suprapune“ cu decizia demisiei. Ea a făcut precizarea în condiţiile unor speculaţii conform cărora motivul real al demisiei sale s-ar circumscrie dosarului penal în care este implicată. Ea mai spune că dacă ar fi fost aşa, cu siguranţă ar fi luat această decizie de a demisiona, în condiţiile în care, de trei ani, nu a avut niciun sprijin moral din partea colegilor de partid. „Am ales să continui activitatea în PDL, convinsă fiind că prezumţia de nevinovăţie nu este doar un principiu juridic, ci se aplică oricărui cetăţean român, inclusiv membrilor PDL. Am constatat că în faţa acestui principiu există o dublă măsură. Pe de o parte, îl clamăm ca şi principiu constituţional şi, pe de altă parte, interzicem sau minimizăm exprimarea în cadrul partidului a celor care, conjunctural, traversează perioade de cercetare în faţa autorităţilor statului“, a spus ea. Monica Iacob Ridzi şi-a înaintat, miercuri dimineaţă, demisia din PDL şi din grupul parlamentar democrat-liberal urmând să activeze ca parlamentar independent până la finalul mandatului, ea afirmând că PDL a devenit „un partid al dublei măsuri“.