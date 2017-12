PDL, partida non-grata

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, s-a jurat încă o dată că nimeni din partidul său nu are mandat să negocieze vreo posibilă intrare la guvernare alături de PDL. Şi, ca să fie şi mai convingător, liderul liberal a spus că se impune o schimbare majoră, pentru „sănătatea vieţii politice româneşti”. „PDL, zis şi liberal, este o creaţie oportunistă a unor oportunişti, este o gogoaşă populistă, o umflătură malignă, ca să nu folosesc cuvinte mai dure, din sistemul politic românesc şi trebuie să dispară”, le-a spus Antonescu liberalilor din Delegaţia Permanentă (DP), care a avut loc sâmbătă, la Mamaia. El le-a propus membrilor DP o linie anti-colaborare cu formaţiunea aflată la guvernare. „Propun să spunem clar că nu există formulă de guvernare între PNL şi PDL, în acest moment, în acest mandat parlamentar, în acest prezent al istoriei despre care vorbim, nu în ceea ce poate crede cineva că va rămâne sau va fi PDL după ce purgatoriul său va mai scoate ceva culoare din el”, a susţinut Antonescu. Preşedintele PNL a menţionat că liberalii sunt obligaţi să caute o formulă realizabilă pentru a da jos Guvernul Boc şi pentru a-l înlocui, „nu cu un nou joc al lui Băsescu, ci cu o majoritate şi cu o formulă foarte clară” pe care să i-o impună preşedintelui. „Trebuie să decidem ce vrem. Vrem să facem politică aşa cum s-a făcut până acum, adică undeva în spaţiul micilor înţelegeri în care la figurat nu moare nimeni niciodată şi nici măcar nu e nimeni compromis de-adevăratelea niciodată, sau vrem să facem o altfel de politică?”, le-a spus Antonescu liberalilor la DP. El a subliniat că probabil în zilele care urmează, „cântecele de sirenă, de la Traian Băsescu la Raluca Turcan, se vor înteţi”. După discursul înverşunat al lui Antonescu, preşedintele liberal a fost mandatat de DP pentru stabilirea guvernului din umbră care să fie prezentat alături de noul program politic al formaţiunii în discuţiile viitoare privind guvernarea. În plus, liderul PNL a menţionat că programul politic elaborat sub coordonarea lui Varujan Vosganian, care a fost lansat sâmbătă în dezbaterea DP, va fi adoptat în următoarea şedinţă a Delegaţiei Permanente.