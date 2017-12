Pedro Sanchez va candida din nou la șefia soclialiștilor spanioli

Fostul șef la Partidului Socialist din Spania, Pedro Sanchez, a anunțat duminică seara că va încerca să se întoarcă în fruntea socialiștilor spanioli și că și-ar dori o apropiere de formațiunea de stânga Podemos, transmite AFP.

"N-am murit, sunt aici", a spus Sanchez în timpul unui interviu televizat, cu o zi după ce conservatorul Mariano Rajoy a fost învestit ca șef la guvernului.

"Am chef, am voința și am și forța să fac acest lucru", a mai spus socialistul, întrebat dacă își va exprima intenția de a candida șa șefia partidului înainte de congresul formațiunii politice, deși nu a fost hotărâtă data evenimentului.

Sanchez, 44 de ani, a fost destituit de către o parte din membrii partidului care nu au fost de acord cu votul su împotriva guvernului lui Mariano Rajoy, care ar fi trecut prin abținerea unei părți a socialiștilor din Congresul spaniol, în lipsa majorității absolute a Partidului Popular.

Politicienii se tem că un blocaj nu ar duce decât la a treia rudă de alegeri anticipate în mai puțin de un an, ceea ce ar afecta și mai mult popularitatea socialiștilor, care au căzut în sondaje din ce în ce mai mult cu fiecare tur de scrutin.

Este primul interviu acordat de Sanchez de când a fost destituit. El a mai spus că partidul său a fost victima unor presiuni economice și mediatice, acuzănd cotidianul de stânga El Pais că ar fi contribuit la înlăturarea sa de la șefia partidului.

De asemenea, el a mai spus că PSOE ar trebui să lucreze cot la cot cu Podemos "împotriva puterii oligarhilor."