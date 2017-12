Peste 215.000 de iubitori ai muzicii, la Ursus Evolution

Unul dintre cele mai spectaculoase turnee muzicale naţionale ale verii, Ursus Evolution, care a poposit, pe 10 şi 11 august, şi pe plaja de la Năvodari, a reuşit să adune la distracţie, cu bere şi muzică bună, peste 215.000 de români. Potrivit statisticilor anunţate de organizatorii proiectului, alte 300.000 de persoane au urmărit concertele din vară, în transmisiune live, pe Facebook.

Reprezentanţii celor mai cunoscute genuri muzicale au cântat şi încântat publicul Ursus Evolution: Robin & The Backstabbers, E.M.I.L., Les Elephants Bizarres, Steelborn, Toulouse Lautrec, The Mono Jacks, Byron, Nişte Băieţi, The MOOoD, Grimus, Travka, Luna Amară, Paraziţii, Raku, C.T.C., Viţa de Vie, Cargo, Guess Who, Şuie Paparude, Vama, Iris. Totodată, pe scena Ursus Evolution din cadrul celor patru concerte din vară, de la Bucureşti, Cluj, Braşov şi Năvodari, au debutat 16 trupe noi, de rock şi rap, precum RPK, Sophisticated Lemons, Antarctica, Sick Sound Crew, Subatomic Zoo, Mentally Safe, Ultimu’ nivel, Ska-nk, Anemic Disco, Paradox, Sukar Nation,Guvid, East Roots, Plastik Charm, Junk & Samurai şi Changing Skins.

Site-ul www.ursus.ro/evolution/a fost o sursă importantă de informaţii pentru fanii formaţiilor. Pe parcursul festivalului, site-ul a înregistrat nu mai puţin de 50.000 de vizite şi peste 130.000 de vizionări.