Peste un secol, litoralul ar putea deveni fund de mare

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a comandat cercetătorilor din mai multe ţări ale lumii un studiu prin care să se realizeze o hartă a statelor calamitate de creşterea nivelului oceanului planetar, în condiţiile în care topirea gheţarilor, una dintre cele mai importante consecinţe ale încălzirii globale, va continua ca şi pînă acum. Raportul cercetătorilor a fost dat publicităţii şi va fi analizat la reuniunea din noiembrie de la Valencia a Convenţiei ONU pentru Schimbările Climatice (IPCC). România se află şi ea inclusă pe această hartă de risc. Cercetătorii au emis diverse ipoteze şi au făcut calcule în urma cărora au descoperit că, în cazul în care încălzirea globală nu va fi încetinită sau chiar stopată, nivelul Mării Negre ar putea creşte cu pînă la 5 metri faţă de nivelul actual. De aici, ipostazele litoralului Mării Negre devin scenarii science-fiction. Astfel, zona litorală a Dobrogei, între Sulina şi Vama Veche, este în pericol. Prognozele indică totuşi, pentru acest secol, o creştere a oceanului planetar de doar 3 metri, ceea ce înseamnă că litoralul românesc va fi doar inundat. Consecinţele cele mai nefaste ale încălzirii globale urmează, însă, a fi resimţite abia după 2100, cînd litoralul va dispărea, efectiv de pe faţa pămîntului devenind... fund de mare. Delta Dunării se află în aceeaşi situaţie, trei metri însemînd, pentru această zonă, inundaţie totală, întregul curs al Dunării inferioare urmînd să fie afectat. Aglomerările urbane de pe malul românesc - Brăila, Galaţi, Tulcea şi Chilia Veche, Ismail, Vîlcovo şi Reni, ar urma să fie parţial inundate. Cercetătorii ONU au simulat, la New York, acest fenomen, iar datele arată că zona de sud din lunca Prutului şi Siretului şi Insula Mare a Brăilei ar putea ajunge, de asemenea, sub ape. Autorităţile române, care au fost atenţionate asupra realităţii acestor aspecte, au declarat că, într-o oarecare măsură, situaţia este sub control. Reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile au declarat că, în România, au fost deja demarate programe de salvare a litoralului şi au promis că efectele se vor vedea în curînd, exemplificînd cu proiectul iniţiat la începutul anilor 2000, „Coridorul Verde al Dunării”, care presupune distrugerea tuturor digurilor din zona Deltei. Proiectul este departe de a fi finalizat. Calculele specialiştilor arată că, la nivel global, dacă oceanul planetar va creşte cu cinci metri, peste 245 de milioane de oameni vor trebui să se mute şi peste 750.000 de kilometri pătraţi vor ajunge sub ape.