Petre Grigoraș este noul antrenor al echipei ACS Poli Timișoara

Antrenorul Petre Grigoraş revine în Liga 1 după o lună de la despărţirea de ASA Târgu Mureş. Grigoraş este noul antrenor al echipei ACS Poli Timişoara, după ce Florin Marin a fost demis în urma înfrângerii 0-1 cu CSU Craiova.

Chiar dacă miercuri a refuzat prima ofertă a şefilor de la Timişoara, Petre Grigoraş s-a răzgândit. A acceptat oferta bănăţenilor şi are ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare. Petre Grigoraş va debuta pe banca echipei din Timişoara marţi, pe 29 martie, într-un meci cu Petrolul Poieşti, ce se va disputa pe stadionul Dan Păltinişanu.

" Da, m-am înţeles cu Timişoara. Îmi asum un risc, cineva trebuie să-şi asume un risc. Este o perioadă dificilă, grea. Vor fi 11 finale, cât timp sunt speranţe, vor face şi eu tot posibilul să ne salvăm retrogradare. Prima dată nu mi-au dat speranţe că lucrurile s-ar putea îndrepta " a spus Petre Grigoraş la sport.ro

Ce declarase iniţial Petre Grigoraş despre oferta lui ACS Poli.

"Am discutat cu Daniel Stanciu, din păcate nu am ajuns la un numitor comun. Nu mi s-a garantat că problemele se vor rezolva rapid. Nu vreau să fac două greşeli una după alta, am făcut una de curând. Dacă fac asta, înseamnă că sunt tâmpit. Ce am cerut eu era ceva decent pentru Liga 1 şi un stimulent pentru jucători. Experienţa de la ASA m-a făcut să analizez mai bine orice ofertă"

Cu 15 puncte, ACS Poli Timişoara ocupă locul 7, retrogradabil, în clasamentul play-out-ului Ligii 1 la fotbal.

Petre Grigoraş a antrenat ultima dată în Liga 1 la ASA Târgu Mureş de unde a fost demis după doar două etape şi în urma unui conflict cu jucătorii Adrian Mutu şi Eduard Stăncioiu. Ultimul meci al lui Grigoraş ca antrenor al echipei ASA Târgu Mureş a fost pe 21 februarie, în meciul pierdut 0-1 la Cluj cu CFR.

În cariera sa de antrenor, Petre Grigoraş a mai antrenat echipele Farul Constanţa, Oţelul Galaţi, Politehnica Iaşi, Pandurii Târgu Jiu, Oţelul Galaţi şi CFR Cluj