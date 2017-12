Petre Grigoraș: „Suntem neputincioși în realizarea unei performanțe dacă nu suntem susținuți”

Vineri, 1 septembrie, de la ora 17.00, în etapa a doua a Ligii a 3-a la fotbal, SSC Farul va înfrunta, în deplasare, pe FC Voluntari II. Primul meci oficial al sezonului pentru echipa constănțeană a fost prefațat miercuri de o conferință de presă în cadrul căreia antrenorul principal Petre Grigoraș a lansat un apel pentru a se face tot posibilul astfel încât SSC Farul să poată juca pe stadionul „Farul” și să fie sprijinită pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții: „Din păcate, nu s-a putut să avem o conlucrare mai bună și cu Direcția Județeană, astfel că nu vom putea juca pe stadionul Farul, din diferite motive. Echipa va evolua, probabil, la Techirghiol sau la Cernavodă, ceea ce nu este în regulă ca un oraș ca și Constanța să nu beneficieze de un teren care să poată fi omologat pentru liga a treia. Un lucru deranjant. Situația nu este una senzațională acum. Trebuie să existe înțelegere. Trebuie să salutăm implicarea oficialităților locale care au aprobat un buget pentru susținerea echipei. Așteptăm și pe alți oameni din Constanța care iubesc fotbalul să vină alături de echipă. Este nevoie de unitate acum, lăsând la o parte orice orgoliu. În afară de Viitorul, echipa creată de Gică Hagi, cred că în Constanța are loc și Farul, care este un simbol al acestui oraș. Trebuie să existe înțelegere din partea tuturor. Suntem neputincioși în realizarea unei performanțe dacă nu suntem susținuți”.

Pentru sezonul 2017-2018, antrenorul SSC Farul speră ca reluarea pregătirilor mai târziu să nu afecteze evoluția din campionat, unul care se anunță dificil, pentru că sunt mai multe formații care vor lupta pentru promovare. „Am început destul de târziu pregătirea. A durat puțin până am alcătuit un lot pentru a aborda cu încredere un campionat în care ne-am propus să promovăm în liga a doua. Un obiectiv îndrăzneț, ținând cont de situație și de problemele pe care le avem. Sunt multe lucruri care trebuie îndreptate la club. Nu trebuie să ne ascundem. Multe persoane evită să spună adevărul. Trebuie să apreciem și efortul de a aduce jucători tineri și am fost sprijiniți de Academia Hagi, care ne-a dat câțiva jucători care sigur ne vor ajuta, iar Gică Hagi a fost deschis chiar dacă uneori a fost contestat în Constanța. Lucrul acesta trebuie oprit pentru totdeauna, pentru că a pus Farul pe primul loc și ne-a oferit ce am avut nevoie. Pe această cale îi mulțumesc personal”, a spus Petre Grigoraș, tehnicianul SSC Farul fiind mulțumit de modul în care s-au antrenat jucătorii, chiar dacă pentru cei mai mulți dintre ei a fost pentru prima oară când au efectuat o astfel de perioadă de pregătire.

„Important pentru noi cred că este prima etapă, pentru că vom întâlni o contracandidată. Este și un meci în deplasare și trebuie să facem o figură frumoasă. Sunt sigur că jucătorii tineri sunt de valoare și ne vor ajuta. Nu este în regulă faptul că nu vom juca pe stadionul Farul, dar important este să ne facem treaba oriunde vom juca, iar suporterii să fie alături de noi, așa cum au fost și până acum, și să ne facă să ne simțim ca acasă”, a declarat și Costel Nițescu, unul dintre jucătorii experimentați de la SSC Farul.

