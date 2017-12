Petrecere, flori şi mărţişoare pentru femeile PSD

Petrecere de pomină, cu aproximativ 700 de femei şi numai patru bărbaţi, ieri, la un restaurant din Mamaia. În fiecare an, femeile social democrate din tot judeţul se întâlnesc în preajma zilei de 8 Martie, la invitaţia preşedintelui Organizaţiei de Femei a PSD, Mariana Gâju, care le-a oferit colegelor din partid o zi plină de surprize plăcute. Alături de femeile din PSD au participat la petrecere şi femeile din Organizaţia Judeţeană a PC. Anul acesta, ca de vreo patru ani, doamnele s-au bucurat de prezenţa senatorului PSD Nicolae Moga, care a venit împreună cu primarii din oraşele Murfatlar şi Ovidiu, Valentin Saghiu, respectiv George Scupra, dar şi cu preşedintele organizaţiei judeţene de tineret a PSD, Costin Răsăuţeanu. „Nu puteam să ratez petrecerea femeilor din PSD. Anul acesta am venit alături de trei tineri, pentru a echilibra vârsta. Am onorat invitaţia pentru a vă arăta respectul pe care vi-l port vouă şi copiilor voştri“, le-a spus Moga femeilor. Cei patru au petrecut aproximativ două ore împreună cu femeile din PSD Constanţa. „Mă bucur că ne întâlnim şi atunci când nu e vorba despre muncă, atunci când trebuie să ne şi distrăm”, a mai spus Moga. La rândul său, primarul din Murfatlar le-a transmis gânduri frumoase, linişte, sănătate şi multă răbdare, iar George Scupra le-a urat să fie mereu înţelepte şi aproape de ei, bărbaţii. Aranjate şi coafate, doamnele şi domnişoarele din organizaţia PSD Constanţa au profitat din plin de prezenţa bărbaţilor, alături de care s-au fotografiat şi, evident, au dansat, iar ei au făcut faţă cu brio provocărilor. Preşedintele Organizaţiei de Femei a PSD Constanţa, Mariana Gâju, a declarat că petrecerea a fost, pentru femeile social democrate, un prilej de a se cunoaşte mai bine, de a se distra şi, nu în ultimul rând, de a face planuri pentru o viitoare carieră în politica de vârf. Toate femeile au fost întâmpinate de reprezentanţii PSD Năvodari, care le-au oferit mărţişoare şi flori.

Ziua de sâmbătă a fost una plină pentru tinerii organizaţiilor de tineret ale PSD şi PNL. Fiecare dintre ei a împărţit flori şi mărţişoare doamnelor şi domnişoarelor. Cei de la PSD au mers în zona parcului Tăbăcărie, unde le-au întâmpinat cu lalele pe trecătoare, iar tinerii de la PNL Agigea au mers prin toată comuna pentru a le oferi simbolul primăverii reprezentantelor sexului frumos. Şi la Murfatlar, primarul Valentin Saghiu împreună cu deputatul Radu Babuş au cutreierat oraşul şi le-au înmânat câte o floare şi un mărţişor femeilor pe care le-au întâlnit.