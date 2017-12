Piaţa auto din România va scădea cu până la 30% în acest an

Piaţa auto din România va fi în acest an cu 25 - 30% sub nivelul celei din 2009 dar, dacă programul Rabla va continua, din 2011 vom asista la o revenire a vânzărilor, a declarat directorul general al importatorului Peugeot - Trust Motors, Narcis Ghiţă. \"Puterea din ce în ce mai scăzută de cumpărare, precum şi măsurile de austeritate adoptate de Guvern sunt principalii factori care influenţează negativ evoluţia pieţei auto. De asemenea, importul masiv de maşini second hand duce la scăderea vânzărilor de maşini noi\", a explicat reprezentantul Trust Motors. El a precizat că aproximativ 80% din vânzările de maşini au fost realizate prin intermediul programului de înnoire al parcului auto. \"Rabla a salvat piaţa auto românească de la un dezastru. Dacă Guvernul va finanţa programul Rabla în continuare, anul viitor vom asista la o redresare a vânzărilor. Asta pentru că, anul acesta, cele mai multe companii s-au restructurat, iar în 2011 vor putea sa ia decizii clare de business. Multe dintre firme vor trebui să-şi înnoiască flota auto\", a spus Ghiţă. Referitor la poziţia Peugeot în piaţă, el estimează că marca franceză va avea o cotă de 2,7% - 3% la sfârşitul anului, de la 2,4% în prezent. \"Avand în vedere criza economică care afectează sectorul auto, cota ţintită a fost agreată de comun acord cu producătorul, iar obiectivul nostru pe termen mediu şi lung este de a avea o creştere uşoară şi sustenabilă. Avem în vedere punerea la punct a unei strategii de dezvoltare. Vom avea campanii strategice care se vor derula timp de trei luni, începând cu septembrie\", a precizat reprezentantul importatorului Peugeot. În prezent, reţeaua de dealeri Peugeot numără 21 de parteneri, care operează prin intermediul a 36 de showroom-uri.