Piața imobiliară apasă pe frână

Preţurile solicitate de vânzătorii de locuinţe s-au majorat, per ansamblu, cu 5,3%, în 2018, trendul de temperare accentuându-se vizibil, în condiţiile în care în 2017 şi 2016 erau consemnate creşteri de 9,1% şi, respectiv, 12,4%, se arată într-o analiză a imobiliare.ro. De menţionat că, în trimestrul IV din 2018, nivelul preţurilor se situa cu 27,6% sub cel înregistrat în urmă cu zece ani. Dintre marile oraşe, Braşovul s-a situat în fruntea clasamentului scumpirilor, atât în trimestrul IV din 2018, cât şi pe parcursul întregului an. Aici, pretenţiile vânzătorilor de apartamente au consemnat un avans trimestrial de 1,6% şi, respectiv, unul anual de 7,5%, până la o valoare de 1.080 euro/mp. Tendinţa de temperare este vizibilă inclusiv în Cluj-Napoca, unde apartamentele s-au apreciat cu 0,9% în ultimul trimestru din 2018 şi, respectiv, cu 6,2% pe parcursul întregului an, până la o valoare de 1.530 euro/mp. Pe de altă parte, datele imobiliare.ro arată şi o scădere a ofertei totale de locuinţe, în consonanţă cu ceea ce s-a întâmplat cu cererea. Astfel, numărul total de proprietăţi rezidenţiale disponibile spre vânzare în oraşele mari ale ţării (apartamente şi case construite înainte de 2000) s-a diminuat, pe parcursul a 12 luni, cu 7,2%. Scăderi au fost consemnate în Braşov (-16,2%), Cluj-Napoca (-13,2%), Iaşi (-9%), Bucureşti (-6,7%) şi, Timişoara (-4%). Singura excepţie este Constanţa, unde oferta de locuinţe s-a majorat cu 9,4% în ultimele 12 luni.