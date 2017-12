PIB-ul României va creşte anul viitor la 525,1 miliarde lei

Produsul Intern Brut (PIB) al României va ajunge anul viitor la 525,1 miliarde lei, de la 497,3 miliarde lei în 2009, urmînd ca, pînă în 2025, să crească susţinut, la 944,4 miliarde lei, arată datele prezentate ieri de ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea. Astfel, PIB-ul va ajunge la 576,7 miliarde lei în 2011, 655,6 miliarde lei în 2012, 753,5 miliarde lei în 2013 şi 843,5 miliarde lei în 2014, arată estimările prezentate de Pogea, care provin în urma analizei realizate cu experţii Fondului Monetar Internaţional şi Comisiei Europene. Anul trecut, Produsul Intern Brut al României a fost de 505 miliarde lei (136,8 miliarde euro). Datele prezentate de ministrul finanţelor diferă semnificativ de ultimele estimări ale Comisiei Naţionale de Prognoză, care prevedea pentru iunie că PIB-ul va ajunge la 568,5 miliarde lei în 2010, 612 miliarde lei în 2011, 664,7 miliarde lei în 2012, 725,1 miliarde lei în 2013, 778 miliarde lei în 2014 şi 848,5 miliarde lei în 2015. Între timp, prognoza economică pentru acest an s-a înrăutăţit, guvernul aşteptîndu-se acum ca PIB-ul să se contracte cu 8,5% în acest an, faţă de un declin de 4% estimat anterior. Pe de altă parte, agenţia de rating internaţională Moody\'s consideră că este probabil ca deficitul bugetar să se situeze în acest an peste noua ţintă fixată de Guvern cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), de 7,3% din PIB, întrucît autorităţile române „au obiceiul” de a rata obiectivele stabilite pentru acest indicator. „Moody\'s consideră că este probabil ca deficitul bugetar să se situeze peste noua ţintă fixată de Guvernul României cu FMI. România are obiceiul de a rata ţintele de deficit public şi pare greu de crezut ca anul acesta să fie o excepţie”, a declarat Kenneth Orchard, analist al agenţiei de rating. Fondul Monetar Internaţional a fost de acord cu creşterea ţintei de deficit bugetar pentru 2009 la 7,3% din PIB, de la proiecţia anterioară de 4,6% din PIB, negociată în martie pentru acordul încheiat între autorităţile române cu instituţia financiară. Orchard a arătat că îndeplinirea noii ţinte privind deficitul va necesita unele ajustări rapide ale cheltuielilor publice şi că Guvernul nu a anunţat încă un plan. „De asemenea, pare greu de crezut că Guvernul va reduce în mod semnificativ cheltuielile aşa de aproape de alegerile prezidenţiale”, consideră analistul Moody\'s. Totodată, Guvernul şi FMI au convenit scăderea deficitului bugetar în 2010 la sub 6% din PIB. În acordul iniţial semnat de România cu FMI şi UE, România s-a angajat şi să reducă deficitul bugetar sub 3% din PIB pînă în 2011. „Se poate spune că ţinta de deficit bugetar pentru 2011 este, de asemenea, ambiţioasă. Dacă aceasta va fi îndeplinită depinde de eforturile fiscale ale Guvernului din 2010 şi de viteza cu care economia îşi va reveni”, a încheiat Orchard .