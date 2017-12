Poliţia Transporturi Constanţa, zguduită de un nou scandal de corupţie

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Constanţa a ajuns, din nou, în vizorul ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), la un an de cînd fostul comandant, cms. şef Ioan Bucur, a fost prins în flagrant în timp ce primea 1.000 de euro de la un subaltern. Anul acesta, el a fost condamnat definitiv la un an de închisoare, fiind eliberat condiţionat după nouă luni. În cursul zilei de ieri, poliţiştii de la DGA Bucureşti au descins la sediul Poliţiei Transporturi Constanţa, l-au chemat de acasă pe şeful instituţiei, cms. şef Valentin Munteanu şi s-au închis în biroul acestuia. Pentru că nimeni nu a vrut să spună ce se întîmplă, am aflat, din surse neoficiale, că descinderea poliţiştilor anticorupţie vine în urma reţinerii unui ofiţer de la Transporturi Constanţa acuzat de luare de mită, iar acesta este cms. Claudiu Bucur, din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale. Conform aceloraşi surse, Claudiu Bucur a fost prins de procurori în flagrant, sîmbăta trecută, în timp ce primea 10.000 de euro de la patronul unei societăţi căruia poliţistul îi promisese neînceperea urmăririi penale în dosarul în care îl cerceta. Claudiu Bucur a fost reţinut şi dus la Bucureşti pentru continuarea cercetărilor, în vreme ce ofiţerii şi procurorii anticorupţie au audiat, ieri seară, mai mulţi poliţişti de la Transporturi Constanţa şi au cerut detalii cu privire la activitatea lui Bucur. Deşi în acest caz se vehiculează şi implicarea altor şefi ai Secţiei Regionale Transporturi Constanţa, la închiderea ediţiei nu se confirmase încă nimic.