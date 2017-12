Ponta: Eu voi afla din presă ce conţine programul de guvernare al PSD

Deputatul PSD Victor Ponta a declarat, duminică,, la Antena 3, că nu a contribuit la realizarea programului de guvernare al social-democraţilor, precizând că nu a fost contactat de conducerea partidului, şi că va afla probabil din presă despre conţinutul acestuia.

”Eu nu am pretenţia ca preşedintele partidului să mă sune sau să mă întrebe. Dar, de exemplu, am înţeles că se va prezenta programul de guvernare al PSD. Îl voi afla, ca şi dvs, din presă. Nu e că m-a întrebat cineva şi eu am spus: domnule, ia lăsaţi-mă în pace, eu nu vreau să vă zic nimic. Eu ştiu că atunci când am construit programul de guvernare, era şi Liviu Dragnea, dar era şi dl. Tăriceanu şi Adrian Năstase. Nu se punea problema ca vreunul dintre ei să fie în Guvern. Am învăţat enorm de mult. Chiar am avut ocazia să vorbesc cu Mugur Isărescu, cu Victor Ciorbea, chiar am vorbit şi cu Emil Boc. Acum în decembrie. (...) Adică, totuşi, când eşti acolo ai o experienţă care contează”, a declarat Victor Ponta, la Antena 3.

Referitor la faptul că nu a mai vorbit cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, de aproximativ trei luni, adică de la alegerile locale, Ponta a spus că ”probabil au avut lucruri mai importante” de făcut.

Referitor la faptul că nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea de trei luni, Ponta a spus că nu este vorba despre orgoliu.

”Nu e chestie de orgoliu. Eu cred că fiecare conducere îşi face propria politică şi nu mi-a plăcut nici mie când eram preşedinte să-mi spună alţii ce am de făcut, nu vreau să fac acelaşi lucru.(...) Probabil că au fost lucruri mai importante între timp. Sau poate are alături colaboratori mai buni decât mine”, a mai spus fostul lider al PSD”, a spus Ponta, precizând că nu s-a întâmplat niciodată ca el sau Dragnea să nu răspundă la telefon atunci când a fost sunat.

Victor Ponta a spus că după alegerile parlamentare va rămâne ”un simplu deputat şi nimic altceva”.

Copreşedintele ALDE a declarat, duminică, la România TV, că nu crede că Victor Ponta va pleca din PSD, dar ar putea avea "nemulţumiri", pe care i le înţelege, pentru că a trecut şi el prin situaţii similare, ca fost şef de partid care vrea încă să fie ascultat şi luat în seamă de colegi, dar acest lucru nu se întâmplă întotdeauna.

"Nu cred că va pleca şi părerea mea e că ar fi o greşeală. El e prea mult legat în timp de PSD. Sigur, poate are o anumită nemulţumire, pe care eu poate pot s-o înţeleg din anumite considerente", a spus Tăriceanu.

El a explicat că într-o "postură similară" s-a aflat şi el, atunci când a plecat de la şefia PNL şi a fost înlocuit de Crin Antonescu.

"După ce ai fost preşedintele partidului, şi nu mai eşti, consideri că încă ai un cuvânt de spus, vrei ca punctul tău de vedere să fie auzit, să se ţină seama de el şi sigur că conducerea nou aleasă poate are un punct de vedere diferit, are alte opţiuni, nu eşti întotdeauna în cea mai confortabilă poziţie. E ceva omenesc până la urmă", a arătat liderul ALDE.