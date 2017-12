Ponta: Experiența cu F16 a intrat direct pe locul 1 în topul meu personal

Premierul Victor Ponta a declarat astăzi că zborul cu un avion F-16 a fost "o experienţă absolut unică", pe care nu poate să o compare cu cea din maşina de curse, şi că a fost "mândru" când a putut să se dea jos din avion şi să meargă drept. Victor Ponta a declarat, la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii, unde a participat la un zbor cu un avion american F-16, că pentru a urca în aparatul de zbor a trebuit să treacă de o serie de teste. "Am fost ieri (miercuri - n.r.) şi am trecut toate testele medicale la Institutul Special pentru Aviaţie din Bucureşti, iar azi dimineaţă restul pregătirilor. Dar când eşti sus acolo, nu mai are nicio legătură cu ce te-ai pregătit. E o experienţă absolut unică, nu poţi să o compari cu cea de la maşina de curse, pentru că între ceva ce merge cu 230 de kilometri pe oră şi ceva ce merge cu 2.300 de kilometri pe oră e o diferenţă semnificativă", a spus Ponta. Întrebat dacă a avut acces şi la manşa avionului, el a răspuns afirmativ, precizând că singurul lucru la care nu a avut acces a fost "cârligul de catapultare". Premierul a menţionat că în timpul zborului, care a durat circa o oră, s-a întreţinut cu pilotul american Dustin "Yoggi" Brown, care i-a spus cu uimire "ce ţară verde şi frumoasă avem". După ceremonia de închidere a exerciţiului militar Dacian Viper 2014, premierul Ponta şi oficialii care l-au însoţit s-au întors la Bucureşti.

Victor Ponta a ajuns în această dimineaţă, la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii, pentru a participa la Ziua Distinşilor Vizitatori, care a avut loc în ultima zi a exerciţiului româno-american Dacian Viper 2014. El a venit însoţit de ministrul Apărării, Mircea Duşa, ministrul de Interne, Gabriel Oprea, şi de preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.