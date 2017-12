Pornaci şi traseişti, baza PMP

PMP este noul aspirator din politica românească. Şi ce face un aspirator? Adună gunoaiele. Acelaşi lucru îl face şi PMP, partidul pe care Traian Băsescu l-a creat iniţial cu speranţa că va reuşi să aducă în politică oameni noi. Numai că PMP-ul, care ar fi trebuit să aducă în politică feţe noi din societatea civilă, a adus traseişti penibili sau politicieni cărora le place să se fotografieze în timpul partidelor de amor. Aceştia sunt baza partidului, pentru că la nivel de conducere regăsim aceiaşi politicieni prăfuiţi, suspecţi de corupţie sau cu ceva mai multe clase decât trenul. Regăsim o Elena Udrea, un Teodor Baconschi sau un Daniel Funeriu. Revenind la baza partidului, ieri am aflat că traseiştii sunt la mare căutare în PMP. De exemplu, ieri, fostul preşedinte al organizaţiei judeţene FC Suceava, Ovidiu Milici, anunţa cu mare bucurie că s-a înscris în PMP. Acelaşi Milici anunţa tot cu bucurie, în urmă cu un an şi jumătate, că pleacă din PSD şi se alătură FC. Şi că tot vorbim despre traseişti, trebuie să menţionăm că, ieri, senatorul PDL Marius Isăilă a anunţat în plenul Senatului că pleacă de lângă Vasile Blaga şi se alătură celor din PSD. Revenind la PMP, trebuie precizat că numai traseiştii sunt ţintele conducerii. Pentru că partidul are nevoie de oameni cu notorietate, indiferent cum a fost câştigată, aflăm că pe 21 februarie, la Târgovişte, politicianul porno, Ovidiu Stănescu, îşi anunţa şi el înscrierea în PMP. Ovidiu Stănescu a ajuns să fie cunoscut în România după ce a postat pe internet câteva imagini în care apare în poziţii deocheate alături de partenera sa. Acesta este partidul pe care îl propune Traian Băsescu românilor.