Portarul lui Benevento i-a stricat lui Gattuso debutul la AC Milan

Echipa de fotbal Benevento, „lanterna roșie” din Serie A, a obținut primul său punct din istorie în prima divizie a fotbalului italian abia în etapa a 15-a, după ce a reușit un egal, 2-2, în meciul de pe teren propriu cu AC Milan. Eroul partidei de duminică a fost portarul gazdelor, Alberto Brignoli, care a marcat al doilea gol, cel egalizator! După o serie de 14 înfrângeri, nou-promovata Benevento a obținut primul punct, dar rămâne în continuare codașa clasamentului. În minutul 75, de la AC Milan a fost eliminat Romagnoli.

„De pe bancă am auzit: sari, sari. Era 2-1 pentru AC Milan și nu mai aveam nimic de pierdut. Am închis ochii și am sărit. M-am aruncat ca un portar, nu ca un atacant. Sunt fericit, nu doar pentru mine, ci pentru toată lumea. Am pierdut multe meciuri nemeritat în minutul 90. Măcar o dată s-a întors totul în favoarea noastră, după trei luni de mari sacrificii”, a declarat Brignoli.

După ce AC Milan a deschis scorul în minutul 38, prin Giacomo Bonaventura, gazdele au egalat în minutul 50, prin internaționalul român de tineret George Pușcaș. Oaspeții au revenit în avantaj prin reușita lui Nikola Kalinic, pentru ca în minutul 90+5, la o lovitură liberă, ultima fază a meciului, portarul lui Benevento, Alberto Brignoli, urcat în careu, să înscrie printr-o lovitură de cap extrem de bine plasată, spre entuziasmul de nedescris al suporterilor aflați în tribune.

Brignoli, cu această egalare senzațională, i-a stricat debutul la AC Milan noului antrenor principal, Gennaro Gattuso, numit în funcție la începutul săptămânii. „Cu siguranță arde, doare. Nu m-aș fi așteptat niciodată la un gol primit de la un portar, în minutul 95. Era mai bine să fiu înjunghiat, decât să primesc acest gol din partea unui portar. Era mult mai ok și mai puțin dureros. Asta este, n-avem ce să facem acum, trebuie să privim către viitor. Suntem Milan și ar trebui să fim mai buni, pentru că nu este deloc destul. Jucătorii au dat totul, am primit un gol ciudat și asta simbolizează norocul pe care îl avem. Vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru că și-au arătat dorința și devotamentul. Vom lucra pentru îmbunătățirea pregătirii fizice și a mentalității, dar astăzi nu îmi pot acuza jucătorii”, a declarat Gattuso.