„Pot să vină toate corpurile de control; Spitalul de Oftalmologie nu a avut infecții“

Directorul Spitalului de Oftalmologie din București, dr. Monica Pop, a subliniat miercuri, 1 iunie, că în cadrul unității pe care o conduce nu a fost înregistrată anul trecut nicio infecție nosocomială, precizare făcută în contextul în care ministrul Sănătății urmează să trimită Corpul de control pentru a face verificări, în urma unei anchete jurnalistice. ”Noi nu am avut niciodată biocide de la Hexi Pharma, dar am avut betadină, am spus lucrul acesta. Este un dezinfectant pe care noi îl folosim pentru plăgile operatorii. Nu am avut nicio infecție. Soțul meu este inginer chimist și l-am rugat eu, când a apărut isteria asta - bineînțeles, am adunat toate betadinele, că așa a fost indicația ministerului - l-am rugat să facă analiza. Este perfect ce scrie pe etichetă, concentrația e perfectă la betadin. Niciodată nu mi-a trecut prin minte, nu m-am gândit că vreo infirmieră la noi în spital poate să dilueze ceva. Nici nu s-a întâmplat. Avem medic epidemiolog de foarte mare valoare, dr. Laurenția Velea, cunoscută peste tot. E un spital care nu a avut infecții. Pot să vină toate corpurile de control de oriunde din lume. Și din afara țării, și de aici. Și au mai fost”, a precizat ea, citată de Agerpres. Pe de altă parte, întrebată dacă a avut contract de muncă cu o firmă căreia i-a fost închiriat un spațiu în cadrul spitalului, ea a replicat că acest lucru nu a fost ilegal. ”Atunci când am încheiat, era perfect legal. Care e problema? Cu ce am prejudiciat eu spitalul și sistemul sanitar dacă am dat consultații într-un cabinet privat de două ori pe săptămână, câte două ore? Care e problema? Asta e vina unui manager de 23 de ani, care a făcut operă de artă dintr-un spital?!... O prostie pe care a lansat-o... Am hotărâre de la ANI împotrivă... Mai mult de atât, într-unul din procesele cu ANI am primit și despăgubiri de la ei pentru afirmații. Deci, nici nu se pune problema. E perfect legal tot ce am făcut, iar spațiul este concesionat de Primărie pentru 49 de ani. Nu e spațiul meu. Nici spitalul nu e al meu, e a Primăriei clădirea. Nu facem ce vrem aici. Avem nevoie de aprobări. A dat aprobări toată lumea. Nu e nimic ilegal”, a precizat ea.

Informațiile referitoare la activitatea dr. Monica Pop au fost relatate pe site-ul tolo.ro de jurnalistul Cătălin Tolontan. Potrivit acestuia, în 1996, ca director al spitalului, dr. Pop semnează un contract prin care Spitalul de Oftalmologie închiriază la parterul unității medicale un spațiu unei firme, la care din anul 2007 devine angajat. ”Vom trimite Corpul de control cât de curând posibil. Este singura modalitate în care Ministerul Sănătății poate reacționa în urma informațiilor apărute în spațiul public. Instituțional, nu putem lua decizii sau emite opinii fără a avea un raport al Corpului de control care să constate dacă au existat problemele menționate în presă sau nu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Laurențiu Colintineanu.