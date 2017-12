Prea puţine locuri în grădiniţe

Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) a realizat un studiu conform căruia, marile oraşe din România se confruntă cu o criză majoră de locuri în grădiniţe. În Bucureşti, Constanţa, Iaşi şi Timişoara, numărul cererilor de înscriere depăşeşte cu mult locurile disponibile, iar cea mai gravă situaţie este la Bucureşti, unde 8.000 de copii preşcolari vor rămîne, în această toamnă, în afara sistemului de învăţămînt. Creşterea constantă a natalităţii între 2003 şi 2005, în special în oraşele mari, şi migraţia către mediul urban sînt explicaţiile acestui fenomen. În fiecare an, numărul de naşteri a crescut în toată ţara: cu 2.000 în 2003, cu 4.000 în 2004 şi cu 5.000 în 2005. În acelaşi timp, numărul de nou-născuţi a început din nou să scadă, de la 221.000 în 2005 la 219.500 în 2006, ceea ce înseamnă că peste patru-cinci ani va scădea iar cererea pentru învăţămîntul preşcolar. Concluzia firească este aceea că multe dintre investiţiile care se fac acum în grădiniţe noi se vor dovedi, peste cîţiva ani, inutile. Criza grădiniţelor survine după o lungă perioadă de scădere continuă a numărului de copii - de la 360.000 pe an înainte de 1989 la 200.000 pe an în 2002 - care a dus la închiderea multor grădiniţe şi şcoli şi care va afecta sistemul de învăţământ superior în anii care urmează (generaţiile mai puţin numeroase născute după 1990 vor intra la facultate începînd cu 2008-2009). UNFPA atrage atenţia că genul acesta de discrepanţe între situaţia demografică şi sistemul social se va acutiza în scurt timp şi în alte domenii cum ar fi piaţa muncii şi sistemul de asigurări de sănătate.

La Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean a înaintat Ministerului Educaţiei 26 propuneri de construcţie şi/sau reabilitare de grădiniţe. La ora actuală există 265 de grădiniţe şi peste 19.500 de copii. Privitor la hotărîrea ca pînă în 2008, toţi copiii sub vîrsta de trei ani să aibă un loc asigurat în grădiniţă, inspectorul pe probleme de învăţămînt preprimar din cadrul ISJ Constanţa, Liana Manzu, consideră că este greu de crezut că toate aceste probleme se vor rezolva în timp util. Situaţia locurilor în grădiniţele din Constanţa se va clarifica, în aprilie, după terminarea perioadei de înscriere şi preînscriere. Necesitatea celor 26 de noi spaţii pentru învăţămîntul preprimar arată faptul că cererea este deja foarte mare.