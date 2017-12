Pregătiri pentru sezonul rece

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa a început procedurile de achiziţie pentru sare şi nisip necesare pentru materialul antiderapant folosit în sezonul rece. „Stocurile trebuie refăcute pentru a nu avea probleme când vor înecepe primele ninsori. Anul trecut în judeţul Constanţa am gestionat destul de bine problemele create de zăpadă”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că tot în această perioadă utilajele Regiei au intrat deja la verificare pentru a fi pregătite pentru iarna 2012-2013. „Chiar dacă vremea din ultima perioadă a fost favorabilă, şi după cum arată prognozele meteorologice, vom avea în continuare vreme bună, ne pregătim pentru iarnă din toate punctele de vedere. Pe lângă refacerea stocurilor de material antiderapant, vom reface şi stocurile de combustibil. În ceea ce priveşte utilajele, programul de revizie se va derula până la mijlocul lunii noiembrie, astfel încât la prima zăpadă, care sperăm să vină cât mai târziu, să putem interveni cât mai prompt”, a spus Gâmbuţeanu. Directorul RAJDP a mai afirmat că o parte din problemele pe care le întâmpinau pe drumurile judeţene în perioada iernii au fost rezolvate prin plantarea perdelelor de protecţie a drumurilor judeţene. „În urmă cu trei ani, am întocmit o hartă a punctelor sensibile din perioada iernii, adică o hartă cu zonele unde se creau frecvent blocaje rutiere din cauza zăpezii viscolite. Aproximativ jumătate din aceste zone sunt acum protejate de perdelele plantate de către RAJDP. Anul trecut, datorită acestor perdele de protecţie, care nu au ajuns încă la maturitate, s-au dovedit extrem de eficiente. Practic am scăzut semnificativ costurile de deszăpezire, banii fiind folosiţi în alte proiecte de reabilitări ale drumurilor judeţene. Programul a continuat şi va continua până când toate drumurile judeţene vor fi protejate”, a explicat Gâmbuţeanu.