Premierul şi mai mulţi miniştri din R. Moldova şi-au anunţat demisiile

Premierul moldovean, Zinaida Greceanîi, alături de mai mulţi miniştri au anunţat miercuri că îşi prezintă demisia din funcţiile deţinute în cadrul Guvernului. ”Pentru a mă conforma legislaţiei, am luat decizia de a demisiona începînd cu 11 septembrie 2009. Parlamentul va fi informat suplimentar despre această decizie”, a declarat Zinaida Greceanîi în faţa miniştrilor. Ea a mai precizat că, pentru a asigura continuitatea pînă la formarea noului guvern, va informa preşedintele ţării despre decizia luată. ”Preşedintele urmează să desemneze un alt premier interimar pînă la alegerea noului guvern”, a spus Greceanîi. Tot miercuri şi-au anunţat decizia de a demisiona miniştrii Galina Balmoş, Violeta Ivanov, Igor Dodon, Victor Stepaniuc şi Vasile Şova. Anterior, deputatul comunist Iurie Muntean, adjunct al ministrului moldovean al Economiei, anunţase că demisionează din Guvern. Potrivit legislaţiei, deputaţii din noul parlament au la dispoziţie 30 de zile pentru a alege între funcţia de deputat şi o altă funcţie remunerată. Termenul expiră la 14 septembrie.

Deşi e o farsă, anunţul pentru funcţia de preşedinte al R. Moldova a atras 35 de aplicanţi

Anunţul pentru funcţia de preşedinte al R. Moldova publicat pe site-ul bestjobs.md a atras, în mai puţin de o săptămînă, 35 de aplicanţi, majoritatea bărbaţi, vîrsta medie fiind de 26 de ani. Bărbaţii au reprezentat 70% din totalul de 35 de persoane care au răspuns anunţului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al R. Moldova publicat pe site-ul de recrutare, potrivit datelor furnizate de Ionela Ciuhrii, responsabil pentru R. Moldova al Bestjobs. Astfel, vîrsta medie a aplicanţilor a fost de 26 de ani, toţi fiind cetăţeni moldoveni - 23 din Chişinău, 12 din alte oraşe. Niciunul dintre cei tentaţi de funcţia de preşedinte al R. Moldova nu are experienţă în domeniu. De altfel, responsabilii portalului de recrutare spun că nu au întîlnit scrisori de intenţie interesante şi apreciază că, ”dacă anunţul e serios, nimeni nu e nici pe-aproape bun”. Totuşi, ei consideră că este vorba de o mare farsă, considerînd că aceasta a fost concepută ca atare. Deşi nu sînt considerate interesante din punct de vedere al abilităţilor aplicanţilor, scrisorile de intenţie sînt inedite. Astfel, o tînără de 25 de ani, care spune că a activat într-un ONG, scrie ”Vă rog, primiţi-mă! Promit să mă hrănesc doar din salariu!”. O altă scrisoare, a unei femei de 22 de ani, specialist în finanţe, dă asigurări că CV-ul său spune totul. ”Corespund cerinţelor, plus la asta mai am cunoştinţe economice şi pot juca şi în Spider Solitaire, nu doar în Solitaire! Stimaţi angajatori! Consider că la etapa actuală de dezvoltare a R. Moldova este absolut necesar să punem accent pe adevăratele valori ale neamului. Iată de ce aveţi nevoie anume de mine!!!”, mai scrie ea.

Potrivit anunţului, pentru funcţia prezidenţială se caută ”o persoană capabilă, cu experienţă în condus ţări, dornică să rămînă în istorie şi să se îmbogăţească doar din salariu”. Conform anunţului publicat în data de 4 septembrie, ”responsabilităţile postului includ organizarea şi conducerea de şedinţe, verificarea zilnică a bugetului statului, deplasarea în teren, dar şi posibilităţi de călătorii în străinătate. Cerinţele se referă la abilitatea de a citi clar discursuri şi comunicate de presă, experienţă de minim doi ani în posturi din conducerea ţării, cunoştinţe de gramatică, dar şi cunoaşterea perfectă a limbilor română şi rusă şi abilitatea de a vorbi cu accent moldovenesc sau fizic plăcut”. Obiectivele locului de muncă, cu un termen de patru ani, sînt crearea unui mediu economic şi social care să-i convingă pe moldovenii din străinătate să se întoarcă în ţară sau să regrete că nu se întorc, dar şi să protejeze populaţia pe cît posibil de tot felul de crize, mai ales politice. ”NB. Dacă nu ai respectat obiectivele şi nu eşti capabil să justifici eşecul în aşa fel încît să te credem, te dăm afară şi ne dai 80% din salariul plătit deja înapoi”, avertizează anunţul, adăugînd că, pentru candidaţi constituie un avantaj aptitudini de navigare pe Internet, cunoştinţe de Word, Paint, Solitaire sau Black Jack. Potenţialii candidaţi mai sînt avertizaţi şi că, ”în cazul neîndeplinirii obiectivelor, vor primi comentarii negative pe Facebook, Linkedin şi pe blogul personal, suficiente cît să nu mai fie angajaţi de nicio ţară”. Finalul anunţului promite candidaţilor că, ”în cazul în care vor îndeplini obiectivele, vor fi poleiţi cu aur sau chiar cu platină în cazul în care le vor şi depăşi”.

R. Moldova se confruntă cu o criză politică după scrutinul parlamentar din 5 aprilie, opoziţia necomunistă blocînd alegerea unui preşedinte al statului şi forţînd convocarea de alegeri anticipate. În urma scrutinului din 29 iulie, niciuna dintre forţele politice nu a obţinut majoritatea necesară pentru desemnarea şefului statului, funcţia fiind îndeplinită în continuare de Vladimir Voronin, al cărui mandat a expirat însă încă din luna aprilie.

“R. Moldova se va uni cu România doar în urma unui război civil”

“R. Moldova se va uni cu România doar în urma unui război civil şi doar dacă vor cîştiga forţele unioniste”, a declarat, miercuri, Valeri Klimenko, liderul mişcării social-politice pro-ruse Patria-Rodina Ravnopravie. Klimenko a făcut această declaraţie în urma unor afirmaţii ale noului preşedinte al Parlamentului moldovean, Mihai Ghimpu, interpretate de presă ca favorabile unirii cu România. Liderul mişcării pro-ruse, care a subliniat că reprezintă interesele minorităţilor naţionale din R. Moldova, a declarat că “în cazul în care minorităţile vor fi nevoite să apere statalitatea moldoveană, acestea vor găsi aliaţi puternici în exterior, inclusiv în Rusia”. “Pentru apărarea statalităţii toate mijloacele sînt bune”, a subliniat acesta, cînd a fost întrebat dacă Rusia ar interveni armat într-o asemenea situaţie. El a adăugat că, în cazul unui asemenea conflict, vor mai interveni Ucraina, Turcia şi Bulgaria, pentru a-i apăra pe cetăţenii lor care trăiesc în R. Moldova. “Minorităţile naţionale pledează pentru păstrarea neutralităţii, suveranităţii şi independenţei R. Moldova”, a declarat Klimenko, referitor la declaraţiile ce ar aparţine liderului liberal-democrat Vlad Filat, potrivit cărora acesta ar opta pentru ieşirea R. Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) şi aderarea la NATO.