Premiul pentru întreaga carieră, pentru William Friedkin, la Festivalul de Film de la Locarno

Regizorul William Friedkin, recompensat cu premiul Oscar pentru regia lungmetrajului “The French Connection / Filiera franceză”, va primi premiul pentru întreaga carieră, la cea de-a 62-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, care are loc în perioada 5 - 15 august. “William Friedkin reprezintă cel mai bine cinematografia americană independentă şi prin aceasta mă refer la acei cineaşti care şi-au păstrat independenţa şi identitatea chiar şi atunci cînd au lucrat pentru case de producţie mari. A revoluţionat filmele de gen, în timp ce a lucrat în mijlocul industriei studiourilor de film americane”, spune directorul artistic al festivalului, Frederic Maire. Regizorul, în al cărui palmares se află filme precum “The French Connection / Filiera franceză”, “The Exorcist / Exorcistul”, “Deal of the Century / Afacerea secolului” şi “To Live and Die in L.A. / Viaţă şi moarte în Los Angeles”, va susţine la Locarno o lecţie de regie. Totodată, filmul său “To Live and Die in L.A. / Viaţă şi moarte în Los Angeles” va fi proiectat în Piazza Grande din Locarno, care are o capacitate de 8.500 de locuri.

William Friedkin a primit, în 1971, premiul Oscar, premiul Sindicatului Regizorilor Americani şi premiul Globul de Aur, pentru regia filmului “The French Connection / Filiera franceză”. Totodată, a fost nominalizat, pentru acelaşi film, la premiile BAFTA. În 1973, a fost distins cu un al doilea Glob de Aur, pentru regia filmului “The Exorcist / Exorcistul”, fiind nominalizat şi la premiile Oscar şi Directors Guild of America. Printre regizorii premiaţi anterior pentru întreaga activitate la Festivalul de Film de la Locarno se numără Jean-Luc Godard, Bernardo Bertolucci sau Ken Loach.

Totodată, organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Locarno au anunţat că dedică o secţiune animaţiilor manga japoneze, intitulată Manga Impact. În secţiune vor fi proiectate numeroase animaţii japoneze, pentru televiziune sau marele ecran, în formate variate, cărora li se adaugă desene, cărţi de benzi desenate, jocuri video şi jucării specifice curentului manga, materialele proiectate variind de la poezie la pornografie. Secţiunea Manga Impact este realizată de Festivalul Internaţional de Film de la Locarno în parteneriat cu Muzeul de Film de la Torino, unde se va muta evenimentul, începînd cu luna ianuarie 2010. Evenimentul va include un omagiu adus regizorului Isao Takahata, ale cărui serii de televiziune “Heidi” şi “Anne from Green Gables / Anne de la Green Gables“ au promovat animaţia niponă la nivel mondial.