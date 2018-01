Preşedintele Italiei condamnă rasismul

Giorgio Napolitano, preşedintele italian, a declarat într-un interviu acordat cotidianului german “Die Zeit” că “în urma morţii Giovannei Reggiani, în Italia s-au înregistrat cazuri de violenţă, dintre care unele sînt reacţii oarbe şi inadmisibile împotriva românilor”. Giorgio Napolitano a amintit că foarte mulţi români au reuşit să se integreze în comunităţile italiane din nordul ţării şi că aceştia sînt indispensabili economiei acelor regiuni. El a asigurat că “orice opoziţie faţă de creşterea populaţiei străine din Italia va fi combătută”. Napolitano a precizat că în calitate de şef al statului nu ar accepta niciodată expulzarea a 200.000 de români, cifră avansată de presa italiană şi catalogată de preşedinte drept “deportare”. Şi ministrul italian al Justiţiei, Clemente Mastella, a avertizat că italienii trebuie să fie extrem de atenţi să nu încurajeze rasismul, pentru că el devine din ce în ce mai popular.

Din păcate, sînt şi români care rămîn definitiv în Italia, dar în cimitirele din această ţară! Numărul românilor care mor în Italia, în urma unor accidente de muncă sau pur şi simplu a unor accidente vasculare sau infarct, creşte de la lună la lună, ultima estimare pentru noiembrie fiind de 29 de cazuri, a declarat consulul general la Milano, Tiberiu Dinu. Celor 29 de persoane li se adaugă alte 51 din luna octombrie, aceasta fiind scurta evidenţă a ultimelor două luni. “Este e îngrijorător, pentru că decedaţii sînt oameni tineri, care mor de accidente cerebrale şi infarct”, explică oficialul român. “Aceste persoane nu mai ajung pe teritoriul României. Rudele sînt prea sărace să le poată aduce corpul neînsufleţit în ţară, prin urmare, îşi dau acordul scris că aprobă incinerarea, iar multe primării italiene fac asta gratis. Urna cu cenuşa este păstrată la cimitir, dar nu vine nimeni să o recupereze. Potrivit Institutului Naţional pentru Protecţie împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale (INAIL) din Italia, în 2006 au avut loc 927.856 de accidente de muncă, din care 1.280 mortale. Ţinînd cont de provenienţa lucrătorilor străini implicaţi în accidentele de muncă, pe primul loc se situa Marocul (22.601 cazuri, respectiv 19,5%), urmat de Albania (14.641 cazuri, respectiv 12,6%) şi de România (11.233 cazuri, respectiv 9,7%). În privinţa accidentelor soldate cu decesul lucrătorilor străini, pe primul loc în 2006 se afla România, cu o incidenţă de 0,24%, respectiv 30 de cazuri, urmată de Senegal (0,22%).

Între timp, românii sînt din nou personaje negative in Italia. Un ziar local povesteşte despre doi tineri, Vasile şi Nicoleta, care au agresat o patrulă de poliţie. Agenţii au fost internaţi şi ar putea avea nevoie de pînă la şapte zile de spitalizare, în timp ce românii vor fi expulzaţi în cel mai scurt timp. Potrivit cotidianului online “Sassuolo 2000”, incidentul s-a petrecut pe 19 noiembrie, la Bologna. Vasile şi Nicoleta, ambii sub influenţa alcoolului, au sărit la bătaie, au rănit cinci agenţi şi au avariat o maşină. Cei doi sînt primii vizaţi de decizii de expulzare în Bologna, de la intrarea în vigoare a decretului de lege ce permite această măsură în cazul cetăţenilor comunitari. În cursul zilei de ieri, autorităţile italiene au pus în practică decizia anunţată anterior de a demola toate barăcile amplasate ilegal la periferia marilor oraşe. La Roma, forţele de ordine au efectuat descinderi în taberele de nomazi de pe Via Tiburtina, unde au fost demolate 15 barăci. Zece români au fost reţinuţi de poliţie şi 40 de maşini inspectate. Aceeaşi acţiune a avut loc şi pe Via Magliana. O nouă descindere a avut loc şi în tabăra de nomazi de la Tor di Quinto, unde a fost agresată Giovanna Reggiani. Aici au fost descoperite 30 de noi barăci, în care locuiau 50 de români. Construcţiile improvizate au fost distruse. Poliţiştii au găsit şi multe autoturisme de lux, care s-a dovedit că erau înmatriculate şi asigurate conform legii. Ambasada României la Roma a adresat o scrisoare preşedintelui Tribunalului din Roma în care se subliniază încrederea autorităţilor române că sistemul juridic din Italia va trata imparţial şi corect eventualele sesizări ale românilor cu privire la contestarea decretelor de expulzare.

Primarul din Bologna, Sergio Cofferati, a decis să proclame mîine, cînd vor avea loc funeraliile lui Florin Drăghici, copilul de 4 ani care a decedat luni într-un incendiu, zi de doliu local. Luni, 19 noiembrie, Florin Drăghici a murit după ce un incendiu a cuprins baraca în care locuia cu părinţii şi cu cei doi fraţi mai mari ai săi. Mama şi tatăl copilului au suferit arsuri uşoare, în timp ce fraţii Petrişor şi Ionuţ au fost internaţi în stare gravă. Starea lor lor s-a îmbunătăţit între timp. Numeroşi politicieni italieni au trimis mesaje de condoleanţe familiei îndoliate. Primul a fost premierul Romano Prodi. Preşedintele provinciei Bologna, Beatrice Draghetti, a anunţat că va participa mîine, la ora locală 9.00, la funeraliile copilului.