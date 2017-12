Preţul produselor IT va creşte din cauza drepturilor de autor?!

Industria IT este zguduită de un eveniment fără precedent. O lege neclară face victime printre importatorii echipamentelor de copiat. Astfel, imprimantele, copiatoarele şi scanner-ele ar putea să coste cu pînă la 10% mai mult, după ce firmele importatoare au fost chemate în instanţă de un organism de gestionare colectivă a drepturilor de autor rezultate din operele grafice - Copyro - care le cere plata retroactivă a unui procent din vînzări cu titlu de taxă. Copyro solicită aplicarea unei legi mai vechi, neclare, potrivit căreia, pentru protejarea autorilor ale căror cărţi sînt scanate sau fotocopiate, toţi cei care importă astfel de echipamente trebuie să plătească o taxă de 5% din preţul fiecăruia. În 1996, Legea nr. 8 a drepturilor de autor instituia taxa de 5% din preţul fiecărui echipament care „permite reproducerea”. Pînă în 2005, această prevedere viza, tacit, exclusiv fotocopiatoarele, pentru care importatorii au plătit taxa respectivă. În 2005 însă, prevederea s-a extins, cuprinzînd o listă întreagă de astfel de echipamente, fiind adăugate, pe lîngă copiatoare, şi imprimantele, scanner-ele şi multifuncţionalele. „Ne-am trezit acum că sîntem daţi în judecată şi că ni se cere să plătim retroactiv, de trei ani încoace, această taxă de 5% din preţul fiecărei imprimante. Ar însemna ca cele mai importante 12 companii importatoare de astfel de echipamente să plătească undeva între 2,5 şi trei milioane de euro din urmă. Evident, sîntem obligaţi să creştem preţurile cu 7 - 10%, pentru că la banii care ni se solicită au fost calculate şi penalităţi”, a declarat Ion Măican, directorul de programe al uneia dintre companiile reprezentate în Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (APDETIC).

Procesele dintre Copyro şi APDETIC se judecă în baza a două legi amestecate, prima (1996), care stabilea cuantumul taxei la cinci procente şi cea de-a doua (2005), care introducea şi lista echipamentelor taxate. Lucrurile nu sînt foarte clare nici cu legea din 2005, căci aceasta cuprinde o prevedere care introduce diminuarea taxei, de la cinci procente la 0,5% din preţ. Această modificare nu se aplică însă retroactiv, toate importurile din 2002 şi pînă în 2005 fiind taxate conform primei legi. Reprezentanţii companiilor din APDETIC au venit însă şi cu o serie de exemple „incredibile” menite să sublinieze ceea ce ei au numit incompetenţă. Un citat dintr-un ordin al unei autorităţi române în care se preciza că aparatele „de sine stătătoare” sînt, în sensul legii, aparatele care stau singure pe birou. Mai mult, camerele foto digitale ar putea să intre şi ele sub incidenţa acestei legi. „Şi, cu titlul de culme a anomaliei, vă spun că există oameni care importă copiatoare, plottere, imprimante sau scannere de dimensiuni egale cu jumătate dintr-o sufragerie de bloc, aşa că mi-e greu să cred că persoanele care le cumpără le folosesc pentru a copia cărţi în propria casă, pentru uz propriu, căci asta trebuie să aibă în vedere Copyro, că discutăm de copie privată. Să nu mai vorbim că este, în principiu, mult mai ieftin să cumperi o carte din comerţ decît să o fotocopiezi”, a afirmat deputatul Varujan Pambuccian, preşedintele Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, prezent şi el la conferinţa APDETIC. Situaţia echipamentelor IT din această gamă este singulară. Celelalte echipamente IT cu care se poate copia conţinut - PC, CD Writer, DVD Writer etc. - indiferent de suport, beneficiază de taxarea cu 0,5%, conform aceleiaşi legi din 2005.